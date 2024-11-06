警惕虚构高额回报项目的非法集资

近年来，一些不法分子以虚构高额回报项目为噱头，大肆吸收公众资金，进行非法集资、诈骗等违法犯罪活动，严重危害人民财产安全。

近年来，一些不法分子以虚构高额回报项目为噱头，大肆吸收公众资金，进行非法集资、诈骗等违法犯罪活动，严重危害人民财产安全。

市处非办工作人员提醒广大市民，应牢记“天上不会掉馅饼”，对超高收益的投资项目保持高度警惕。如果一个项目承诺的收益过高，远远超出市场平均水平，且号称风险极低甚至无风险，那很可能是非法集资陷阱。

●案例

2016年，李某某与田某某等人注册成立了四家公司，以投资马来西亚燕屋可获300%的高额回报为诱饵，向社会公众非法公开集资。他们精心编织谎言，声称投资该项目不仅收益惊人，而且资金安全有保障。许多人被这看似诱人的投资机会所吸引，纷纷投入资金。当投资者期待着丰厚回报时，却发现根本无法兑现集资款。最终，289名投资人遭受了共7600万余元的巨大损失。

法院经审理认为，李某某、田某某等人的行为是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，已构成集资诈骗罪。根据法律规定，分别判处二人有期徒刑十四年、十三年。

●分析

市处非办工作人员分析，此类骗局惯用套路一般有以下共同点：

一是高额回报诱惑。承诺高达300%的投资回报率，远远超出了正常投资的收益范围。利用人们追求财富、渴望快速致富的心理，吸引大量投资者上钩。在正常投资市场中，年化收益率超过10%就已经相对较高，且伴随着较高风险。当遇到收益率离谱的项目时，投资者务必保持清醒。

二是编造虚假项目。虚构投资马来西亚燕屋项目，让投资者误以为自己的资金投入到了一个真实的、有潜力的商业项目中，而实际上这只是犯罪分子骗取钱财的幌子。投资者在面对投资项目时，要通过多种渠道，如实地考察、查询工商信息、咨询专业人士等，核实项目的真实性。

三是虚假宣传造势。在集资过程中，通过各种方式进行虚假宣传，夸大项目的前景和收益，隐瞒其中的风险，营造出一种投资该项目稳赚不赔的假象，进一步迷惑投资者。对于投资项目的宣传，不能仅仅凭借宣传资料和销售人员的口头介绍，要多方验证信息的真实性。

●提醒

市处非办工作人员提醒广大市民，在进行任何投资之前，务必核实对方公司是否具备合法的金融资质，查看其是否拥有金融监管部门颁发的牌照。合法的金融机构和理财产品在相关监管部门都有备案，可通过官方渠道查询。同时，应理性看待收益，牢记“天上不会掉馅饼”，在做出重大投资决策时，不要独自盲目行动，一定要与家人、朋友商量，或者咨询专业的金融顾问，听取多方面的意见和建议，避免因一时冲动而陷入非法集资骗局。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 黄刚）