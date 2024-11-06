网友反映人防通道有流动商贩占道经营 洛龙区回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：学府街人防过街通道常有流动商贩占道经营，存在安全隐患。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：学府街人防过街通道常有流动商贩占道经营，存在安全隐患。

洛龙区学府街道回复：针对群众反映问题我办工作人员迅速行动，立即安排人员对该处流动商贩进行清理，督促设置隔离桩，禁止商贩上台经营，同时延长工作时间对该处进行定点值守和机动巡查相结合的方式一经发现存在这样的经营行为立即按照城市管理相关规定进行劝离。下一步，我办将持续加强巡查和管理力度建立长效机制确保市容环境整洁有序。

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