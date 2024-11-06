洛阳北企：抢抓低空经济风口 锻造强劲航空引擎

近日，在位于涧西区的洛阳北企集团有限公司，技术人员正在对新型航空转子发动机进行改进试验。
近日，在位于涧西区的洛阳北企集团有限公司，技术人员正在对新型航空转子发动机进行改进试验。
近日，在位于涧西区的洛阳北企集团有限公司，技术人员正在对新型航空转子发动机进行改进试验。
作为国家高新技术企业，洛阳北企抢抓低空经济风口，围绕“低油耗、长航时、智能化”发展方向，着力研发中小型航空发动机产品，取得长足发展。这些航空转子发动机有效破除了相关技术瓶颈，具有成本低、重量轻、功率大、运转平稳、寿命长等特点，适用于固定翼、旋翼等无人机。(洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 李飞舟 摄)
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