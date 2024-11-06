@洛阳人：若符合条件，名下车辆可互换车牌

近日，洛报融媒记者从洛阳交警车管所获悉，若同一人名下有两辆机动车(均为本人所有)，则两块车牌在符合条件情况下可以互换。
近日，洛报融媒记者从洛阳交警车管所获悉，若同一人名下有两辆机动车(均为本人所有)，则两块车牌在符合条件情况下可以互换。
近日，洛报融媒记者从洛阳交警车管所获悉，若同一人名下有两辆机动车(均为本人所有)，则两块车牌在符合条件情况下可以互换。
业务办理条件
1.两辆机动车属于同一所有人；
2.两辆机动车属于同一号牌种类；
3.两辆机动车使用性质为非营运；
4.两辆机动车属于同一注册登记地。
业务办理材料
1.机动车所有人身份证明原件；
2.两辆机动车的登记证书原件；
3.两辆机动车的行驶证原件；
4.两辆机动车的号牌；
5.两辆机动车的标准照片；
注意事项
业务由他人代理的，代理人还需提供自己身份证明原件和授权委托书(可通过“交管12123”App申请电子委托) 。
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605