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@洛阳人：若符合条件，名下车辆可互换车牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.18 16:32
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　　近日，洛报融媒记者从洛阳交警车管所获悉，若同一人名下有两辆机动车(均为本人所有)，则两块车牌在符合条件情况下可以互换。

　　业务办理条件

　　1.两辆机动车属于同一所有人；

　　2.两辆机动车属于同一号牌种类；

　　3.两辆机动车使用性质为非营运；

　　4.两辆机动车属于同一注册登记地。

　　业务办理材料

　　1.机动车所有人身份证明原件；

　　2.两辆机动车的登记证书原件；

　　3.两辆机动车的行驶证原件；

　　4.两辆机动车的号牌；

　　5.两辆机动车的标准照片；

　　注意事项

　　业务由他人代理的，代理人还需提供自己身份证明原件和授权委托书(可通过“交管12123”App申请电子委托) 。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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