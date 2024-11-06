@洛阳人：若符合条件，名下车辆可互换车牌

近日，洛报融媒记者从洛阳交警车管所获悉，若同一人名下有两辆机动车(均为本人所有)，则两块车牌在符合条件情况下可以互换。

近日，洛报融媒记者从洛阳交警车管所获悉，若同一人名下有两辆机动车(均为本人所有)，则两块车牌在符合条件情况下可以互换。

业务办理条件

1.两辆机动车属于同一所有人；

2.两辆机动车属于同一号牌种类；

3.两辆机动车使用性质为非营运；

4.两辆机动车属于同一注册登记地。

业务办理材料

1.机动车所有人身份证明原件；

2.两辆机动车的登记证书原件；

3.两辆机动车的行驶证原件；

4.两辆机动车的号牌；

5.两辆机动车的标准照片；

注意事项

业务由他人代理的，代理人还需提供自己身份证明原件和授权委托书(可通过“交管12123”App申请电子委托) 。