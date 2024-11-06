新安县磁涧镇梨园村：一碗“大锅菜” 倡树文明风

农家院里架起大铁锅，白菜、豆腐、粉条在热汤里翻腾，香气四溢。这不是寻常的农家饭，而是新安县磁涧镇梨园村村民办白事的标准餐。

农家院里架起大铁锅，白菜、豆腐、粉条在热汤里翻腾，香气四溢。这不是寻常的农家饭，而是新安县磁涧镇梨园村村民办白事的标准餐。

“丧七、婚八、寿九”是梨园村过去红白事待客的老传统，意思是丧事七道菜、婚宴八道菜、寿宴九道菜。近年来，随着移风易俗的深入推进，村里的红白事虽已不拘于老规矩，但为了追求排面，荤素满桌的情况仍不少见，让不少人心里叫苦。

从去年开始，梨园村依托新成立的红白理事会推行白事“大锅菜”，将“白事简办”写入村规民约，明确“大锅菜”每桌餐费80元、帮忙人员每人发烟不超过3盒。村民家中遇白事，只需一个电话，理事会便会组织村民义务操办，流程一天完成，不请戏班、不铺张浪费。去年，村里一位老人去世，红白理事会副会长仝路子带着成员卡点操办，连饭都未吃，最终丧事仅花费1000元，省下5000元开支。

这一举措省了钱，更凝聚了人心。村里推行“逐户轮流义务帮忙”制度，家家参与、户户出力。村民姚某坦言：“过去怕丢面子硬撑排场，现在一碗‘大锅菜’既不失礼节，又减轻负担，风气越来越好！”

如今，梨园村每场白事平均节省费用超4000元，薄养厚葬、攀比浪费之风得到有效遏制。为巩固成效，村里组建巾帼志愿服务队走家串户宣传政策，线上线下联动倡导文明殡葬；通过评选“好媳妇”“好婆婆”树立家风榜样，组织义诊、义剪服务老人，让崇德向善浸润乡间。

梨园村党支部书记白浩说：“‘大锅菜’改的是餐桌，更是观念。如今群众从‘比排场’转向‘比文明’，基层治理也更有温度。”（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）