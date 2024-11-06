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新建焦济洛平高铁初步设计获批 即将全面开工建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.18 19:07
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　　3月18日，洛报融媒记者从洛阳市发展改革委获悉，新建焦作经济源、洛阳至平顶山高铁(简称焦济洛平高铁)初步设计获国铁集团和河南省政府联合批复，标志着该项目即将转入全面开工建设新阶段。

　　作为国家高速铁路网“呼南大通道”的重要组成部分，焦济洛平高铁是“十四五”时期河南省谋划实施的重大基础设施项目，线路经焦作、济源、洛阳、平顶山四地，对拉动河南经济社会发展、更好融入服务全国统一大市场建设具有重要意义。

洛阳黄河公铁大桥效果图

　　根据《关于新建焦作至平顶山铁路初步设计的批复》，焦济洛平高铁正线全长230.488公里，采用跨线长途列车与城际列车共线运行的运输组织模式，开行350公里/小时速度等级动车组，线路包含洛阳枢纽及焦作、平顶山等地相关工程，项目总工期按4年安排。

　　作为国家重点推进的重大铁路建设项目，焦济洛平高铁得到国家发展改革委、国铁集团和省、市高度关注。自2022年1月焦济洛平高铁成功纳入国家《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》起，在省专班7次推进会的坚强领导下，市专班先后组织召开67次专班会、赴京赴省协调对接工作形成常态，助推项目前期工作有序推进。省、市专班高效运转，高标准完成了项目可研报告、环评报告批复等重要节点工作。在多方共同努力下，焦济洛平高铁初步设计获得国铁集团和省政府联合批复，为项目开工建设打下坚实基础。

洛阳黄河公铁大桥效果图

　　焦济洛平高铁建成后，将填补豫西地区纵向高铁空白，并与郑西高铁形成洛阳高铁“十字”构架，为洛阳构建全国性重要综合交通枢纽城市提供关键支撑，极大提升洛阳城市吸引力、竞争力，对促进沿线经济社会高质量发展、助力乡村振兴、辐射带动豫西北地区具有积极作用。

　　洛阳市发展改革委相关负责人表示，下步，根据国铁集团工作部署，在省、市专班的统一领导下，我市将成立项目指挥部，锚定目标、倒排工期，紧盯关键环节，强化要素保障，提高工作效率，争取焦济洛平高铁早开工、快建设，及早发挥对洛阳经济社会发展的积极带动作用。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 赵华博 李泉泉)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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