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焦济洛平高铁冲刺全面开工建设 将填补豫西纵向高铁空白
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.19 15:30
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焦作至平顶山铁路线路示意图

　　一条高铁，就是一条要素流通的“高速路”、一个统一市场的“连接器”。

　　昨日，新建焦济洛平高铁初步设计获批，标志着项目步入冲刺全面开建新阶段。该项目施工如何安排？全线设置哪些站点？哪些控制性工程值得关注？有关部门负责人对此进行梳理解答。

焦作至平顶山铁路地理位置示意图

　　车站规划

　　全线设置14个车站及线路所：珏山(线路所)、焦作西(接轨站)、唐庄(线路所)、沁阳西、济源东、孟津北、八里堂(线路所)、洛阳龙门(既有站)、李屯南(线路所)、伊川西(预留站)、汝阳东、汝州南、周庄(线路所)、平顶山西(接轨站)。

　　洛阳龙门动车存车场 洛报融媒记者 张怡熙 摄

　　洛阳辖内车站

　　①孟津北站：按高架站设计，设到发线4条(含正线)、侧式站台2座。

　　②伊川西(预留站)：按设到发线4条(含正线)、侧式站台2座、旅客地道1处进行预留设计。

　　③汝阳东站：设到发线6条(含正线)、岛式中间站台2座、旅客地道1处。站同左设综合维修工区1处。

　　④洛阳龙门站

　　焦济洛平高铁引入洛阳枢纽采用东进西出，与郑西高铁洛阳龙门站并行。

　　线路引入洛阳龙门站南侧并列新建焦济洛平车场，洛宜铁路改至焦济洛平车场外侧通过。设北西联络线连通本线焦作方向与郑西高铁西安方向，设西南联络线采用折角作业方式连通本线平顶山方向与郑西高铁西安方向。

　　焦济洛平车场设到发线7条(含正线)、岛式中间站台3座；郑西车场南侧增设到发线1条，与焦济洛平车场共用站台。

　　值得注意的是，洛阳龙门动车存车场将扩建为动车运用所，总规模达4线检查库和16条存车线，并预留2线检查库和8条存车线，建成后将有效提升洛阳龙门站始发终到能力，更好满足群众出行需求。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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