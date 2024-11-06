创新里程碑！中国一拖下线第2万台动力换向拖拉机

18日上午，中国一拖第2万台动力换向拖拉机成功下线，标志着该企业以产品升级引领国产农机装备高质量发展取得阶段性成果，进一步通过技术突破守护“大国粮仓”。

18日上午，中国一拖第2万台动力换向拖拉机成功下线，标志着该企业以产品升级引领国产农机装备高质量发展取得阶段性成果，进一步通过技术突破守护“大国粮仓”。

与传统机械换挡拖拉机相比，动力换向拖拉机具有工作效率高、操作简单、驾乘舒适、智能化水平高等优势，通过搭载湿式离合器控制变速箱，使得驾驶员在不切断发动机动力的情况下，可轻松实现前进、后退的换挡操作，将此前复杂的操作过程简化为简单的指间推拉，大大降低了操作难度和劳动强度，且在燃油消耗、驾乘舒适等方面实现明显提升，相对机械换挡拖拉机可提高生产效率10%到20%。

作为中国一拖第2万台动力换向拖拉机代表机型，此次下线的东方红LP2604-C，是中国去年年底面向西北、新疆、东北等地区开发的新一代大马力动力换向轮式拖拉机，该产品适用于旱地农业领域，可满足大型农场的旋耕、犁耕、联合整地等作业需求，也是今年企业面向春耕市场生产销售的主力机型。

中国一拖在2004年开始进行动力换向技术研究，并在2014年实现了相关产品的批量销售。自去年下半年起，该企业重点加大对动力换向型5大系列的研发力度，不仅为企业开拓了更广阔的市场空间，还进一步引领了行业技术发展的新潮流。

“依托20年以上的技术沉淀，搭乘政策东风，我们在今年首次实现了大批量动力换向拖拉机的生产和商业化推广，目前企业进入‘高产月’，日产量在160台左右，不到3分钟就有一台动力换向拖拉机在中国一拖下线。”中国一拖大拖公司产品研发部副部长赵旭表示。

此次第2万台动力换向拖拉机下线，也使得中国一拖在国产动力换向拖拉机领域，一举创下我国农机行业上市最早、使用最广、产销量最大等多项纪录。

建设农业强国，利器在科技。今年中央一号文件明确提出“以科技创新引领农业新质生产力”，作为行业领军企业，中国一拖后续将继续积极响应国家战略，在“一大一小”补短板、原创技术策源地建设等领域持续发力，切实发挥粮食安全“压舱石”作用，为加快建设农业强国、引领农机装备高质量发展贡献更大力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 张怡熙 通讯员 刘嘉伟 文/图）