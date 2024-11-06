攻略来啦！隋唐洛阳城景区将举行“牡丹狂欢季”系列活动

洛报融媒记者从隋唐洛阳城景区获悉，随着中国洛阳牡丹文化节脚步临近，隋唐洛阳城2025牡丹狂欢季即将盛大启幕，时间为4月1日至5月5日，广大市民游客不要错过。

洛报融媒记者从隋唐洛阳城景区获悉，随着中国洛阳牡丹文化节脚步临近，隋唐洛阳城2025牡丹狂欢季即将盛大启幕，时间为4月1日至5月5日，广大市民游客不要错过。

据介绍，今年的系列活动以“穿越千年·幻梦神都”为主题，突出隋唐洛阳城文化特色，倾力打造梦幻的牡丹花海、狂欢的舞会、特色的幻术表演，让游客沉浸式领略隋唐洛阳的盛世繁华，将围绕“一场神都狂欢、三大演艺、三场活动、三种赏花方式”，在隋唐洛阳城为游客提供独特的游览体验。

【狂欢篇】

神都狂欢夜

时间：4月10日至4月30日

(每周六至周日19:00—19:30)

地点：应天门北广场

夜游九洲（牡丹文化节版本）

时间：4月10日至4月30日9:00—21:00

地点：九洲池

应天门投影秀

时间：4月1日至5月5日

(每周五、周六、周日20:30)

地点：应天门北广场