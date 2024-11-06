13项支持措施来了！洛阳发文助力平台经济发展

洛报融媒记者18日从洛阳市商务局获悉，《洛阳市促进平台经济细分领域发展若干措施》(简称《措施》)印发，将加快带动产业发展、促进就业创业、集聚吸引青年人才，助推洛阳市平台经济发展。 洛报融媒记者18日从洛阳市商务局获悉，《洛阳市促进平台经济细分领域发展若干措施》(简称《措施》)印发，将加快带动产业发展、促进就业创业、集聚吸引青年人才，助推洛阳市平台经济发展。 《措施》指出，平台经济将聚焦文旅、商贸、工业品等细分领域打造垂直细分平台，做强直播电商、社交电商、跨境电商等新兴业态，支持营销推广、短视频创作、数据标注、呼叫中心服务等劳动密集型环节发展壮大，健全平台经济集聚发展的良好生态，打造平台经济发展新高地。 《措施》主要围绕3个方面推出13项措施—— 支持重点细分领域发展 《措施》提出，引育优势平台经营者，鼓励打造具备差异化竞争优势的垂直细分平台，支持平台经营者扩大规模；支持直播电商选品中心建设，围绕食品、家具、服装鞋帽、日用品等优势领域，支持建设具备展示、营销、孵化等功能的直播电商选品中心；支持跨境电商标准化建设，鼓励跨境电商企业和相关行业协会参与制定跨境电商相关标准，推动行业标准化建设。 此外，鼓励开展优质短视频创作，加快培育短视频内容创作达人矩阵，不断提升线下企业引流能力，开展市级层面短视频创作大赛；培育平台经济服务商，鼓励平台经济服务商引进人才、提升服务能力，扩大营销、推广、策划等业务规模；壮大劳动密集型业态，鼓励发展数据标注、呼叫中心等劳动密集型业态，支持企业扩大人员规模、提升经营效益。 强化平台经济人才培育 在支持校企合作培育人才方面，推动龙头企业与驻洛高校共建产业学院、合作制定人才培养方案，推动实习转化就业，帮助在校生创业；整合企业、高校、协会资源，市场化举办“平台经济大讲堂”等活动。用好“人人持证、技能河南”政策，积极开展技能培训活动。 健全平台经济发展生态 《措施》指出，支持建设平台经济园区，鼓励各城市区培育具备共享办公功能的平台经济园区，加强对初创企业、高成长性企业的服务保障；拓展平台经济承载空间，鼓励国有企业有效利用闲置资产，支持平台经济发展。允许国有企业通过市场化招商方式引进优质平台经济企业，经国资监管部门按规定程序确认后实施。 《措施》要求，培育平台经济示范标杆，对发展势头好、带动效果突出的平台经济企业，利用互联网打造的“网红”新消费品牌，在示范宣传等方面加强服务保障；拓宽平台经济融资渠道，开展银企对接活动，引导银行业金融机构出台“电商贷”等金融产品，创新数据资产增信等方式，降低平台经济类企业融资成本；通过提升平台经济创新活力，鼓励平台经济企业加大研发投入，开展技术、模式、场景和标准创新。探索开展包容审慎监管，对平台经济类企业符合规定的轻微违法行为免于处罚。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 刘朋辉 实习生 张志慧）