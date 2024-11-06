洛阳以旧换新进社区 3C类产品受关注

20日，洛阳市涧西区首月“以旧换新进社区 惠民到家零距离”活动在军安小区开展。
20日，洛阳市涧西区首月“以旧换新进社区 惠民到家零距离”活动在军安小区开展。
20日，洛阳市涧西区首月“以旧换新进社区 惠民到家零距离”活动在军安小区开展。
当日上午，在军安小区社区文化广场，“以旧换新”活动引爆了居民的热情，大家围在展位前，打听着以旧换新的补贴标准、补贴范围、领取方式等政策。
“我想给儿子屋里添置台空调，今天到现场一看，1级能效产品能补贴20%，这款空调原价2400多元，补贴后1900元就能拿下，很实惠。”在活动现场，居民于女士看中了海尔的一款空调，由于价格适中，现场决定购新。
在活动现场，手机以旧换新成为关注焦点。为方便居民全面了解以旧换新的政策，专业人员对补贴标准、适用范围等进行解读。此外，当天还开展旧家电免费清洗、旧家电上门回收、专属福利优惠券、商品满减、订金翻倍等服务。
自3月起，洛阳将陆续开展消费品以旧换新进村镇进社区活动，引导和鼓励企业参与消费品以旧换新行动，激发经济增长潜能和市场消费活力。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 郭奎林）
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