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打造文旅新场景 洛阳龙门站“花式”迎客
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.20 19:07
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　　20日下午，在洛阳龙门站出站口，一处以牡丹为主题元素的繁花氛围打卡墙吸引不少游客驻足拍照。打卡墙附近，几名身着汉服的志愿者或弹奏古筝，或翩翩起舞，热情迎接来洛游客。

　　“一出站就看到这么有氛围的打卡墙，还有精彩的国风表演，感觉特别惊喜，让我们感受到了洛阳的热情，也让我们对这次洛阳之旅充满期待。”来自河北的游客许女士说。

　　第42届中国洛阳牡丹文化节临近，此次活动旨在通过创意与文化融合打造文旅新场景，向广大旅客展示洛阳深厚的历史文化底蕴和独特的城市魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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