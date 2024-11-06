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桩基工程施工！洛阳百万吨乙烯项目迈入建设新阶段
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.18 22:56
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　　18日，洛报融媒记者从中国石化河南炼化公司获悉，该企业近日正式启动百万吨乙烯项目炼油配套工程桩基工程施工，标志着炼油配套工程进入全面实施快车道。

　　桩基是由设置于岩土中的灌注桩及灰土挤密桩和与桩顶连接的承台共同组成的基础，用于承载生产装置或建筑物。由于百万吨乙烯项目施工现场地下土质复杂多变，含水层高度不一，为避免后期地基沉降，需通过桩基工程提升土地承载力，保障未来装置“站得稳、立得牢”。

　　根据统筹计划，该工程自本月开工，将持续到6月中旬，通过分装置、分区域设置不同类型的打桩机，从而满足连续施工需求。

　　为保证桩基施工顺利推进，河南炼化乙烯项目管理部制定了详细的施工统筹，合理安排施工人员和设备资源，确保桩基质量，严格控制施工过程中测量放线复核、桩顶标高控制等关键工序，实现质量管理可追溯。

　　在桩基施工结束后，百万吨乙烯项目炼油配套工程将进入土建、安装施工阶段，按照总体统筹计划，力争在2026年12月实现机械竣工、在2027年3月完成交工验收。

　　作为百万吨乙烯项目的重要支撑部分，炼油配套工程在2023年10月27日获得总部批复基础设计，建设内容主要包括年产220万吨加氢裂化装置和年产40万吨乙烷回收装置，概算投资17.14亿元。其中，年产220万吨加氢裂化装置建成后，将推动河南炼化直馏柴油和

　　催化柴油处理能力大幅提升，实现企业航煤增产，有助于河南炼化围绕炼油板块加速打造航煤生产储备基地，提高企业整体创效能力，进一步打造河南省绿色石化先进材料产业基地。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 孟鲁宁 饶燕 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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