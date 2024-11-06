洛阳新增两位国家级非物质文化遗产代表性传承人

洛报融媒记者18日从洛阳市文广旅局获悉，文化和旅游部日前公布了第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单，洛阳市“河洛大鼓”传承人张怀生、“中医正骨疗法(平乐郭氏正骨法)”传承人郭珈宜入选。

洛报融媒记者18日从洛阳市文广旅局获悉，文化和旅游部日前公布了第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单，洛阳市“河洛大鼓”传承人张怀生、“中医正骨疗法(平乐郭氏正骨法)”传承人郭珈宜入选。

张怀生出生于1961年，主要从事河洛大鼓的表演、保护、研究与传承工作。他在“宗亲制”“师承制”等传统授徒传艺模式基础上，创新构建河洛大鼓的生态传承系统，形成了以“集体授课、分别辅导”+“通识人才、专职艺人、传承人”+“示范教学、数字展示”为传承特点的河洛大鼓创新人才培养模式，推动河洛大鼓不断传承创新。

郭珈宜出生于1970年，是平乐郭氏正骨第八代传人，河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)副院长。她自幼跟随平乐郭氏正骨第六代传人郭维淮学习平乐郭氏正骨医术，从事中医骨伤教学、科研、临床工作三十余年，在家传医术的基础上，构建了平乐郭氏正骨“养骨理论”体系。

非物质文化遗产项目共划分为十类：民间文学，传统音乐，传统舞蹈，传统戏剧，曲艺，传统体育、游艺与杂技，传统美术，传统技艺，传统医药，民俗。此前，洛阳已有5位国家级非物质文化遗产代表性传承人，分别是“河洛大鼓”传承人陆四辈(第二批)，“唐三彩烧制技艺”传承人高水旺(第三批)，“真不同洛阳水席制作技艺”传承人姚炎立(第三批)，“中医正骨疗法(平乐郭氏正骨法)”传承人郭艳锦(第三批)、“中医正骨疗法(平乐郭氏正骨法)”传承人郭艳幸(第五批)。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 裴俊虎 文/图）