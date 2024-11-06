改造110个老旧小区！洛阳市住建工作会议谋划这些重点任务

加快110个老旧小区改造，积极推动家长驿站试点建设……日前召开的洛阳市住建工作会议，为今年洛阳市城市提质工作定目标、谋举措、下任务。

加快110个老旧小区改造，积极推动家长驿站试点建设……日前召开的洛阳市住建工作会议，为今年洛阳市城市提质工作定目标、谋举措、下任务。 加快110个老旧小区改造，积极推动家长驿站试点建设……日前召开的洛阳市住建工作会议，为今年洛阳市城市提质工作定目标、谋举措、下任务。 出台商品房“以旧换新”、房票安置、“好房子”建设政策 出台商品房“以旧换新”、房票安置、购买存量商品房用作保障房、“好房子”建设等增量政策；加大购房补贴等优惠支持力度，积极开展住房促销活动，活跃商品房交易市场；持续整治规范房地产市场秩序，促进房地产市场良性循环。 筹建3500套保障性租赁住房 完善“市场+保障”的住房供应体系，加快推动2005套公租房、2047套经适房建设，积极筹建3500套保障性租赁住房，帮助新市民、青年人、工薪群体实现安居。 创建30个以上省级“红色物业”项目 结合城市体检和危房改造等工作，探索房屋体检、房屋保险、房屋养老制度，健全房屋全生命周期安全管理制度。认真研究国家和省高品质住宅政策标准，起草制定《洛阳市高品质住宅设计指引》。加快推进住宅小区业主自治组织建立，6月底前实现专业物业小区全覆盖，全年创建30个以上省级“红色物业”项目。 实施路面提标项目36项 围绕产业配套、民生改善、交通堵点，打通丽春路、纱厂东路等断头路24条，实施乐天路、广文路等路面提标项目36项，推进中州路与定鼎路交叉口改造等市政微改造项目，为群众出行提供更多便利。 改造110个老旧小区 全面完成2024年189个老旧小区、3.8万户改造任务，加快2025年110个老旧小区、3.5万户改造任务，年底前全市2000年前建成的老旧小区基本完成改造。 推动家长驿站试点建设 新建、改扩建义务教育学校26所，彻底解决中心城区大班额问题。年底前完成四所高中、中等职业技术学校提升改造和文旅学院二期建设任务，积极推动家长驿站试点建设。 加快里坊区“四横一纵”路网建设 有序推进五大都城遗址博物馆群建设，完善隋唐洛阳城遗址、二里头遗址保护总体规划，加快推进汉魏洛阳城、偃师商城等大遗址保护展示项目，完成夏商文明考古研究中心建设。聚焦打造“1+3”高品质古都文化体验区，加快里坊区“四横一纵”路网、龙门古街二期、白马寺博物馆、周公庙片区改造等项目建设，助力洛阳文旅持续出圈、出彩。 推进涧西工业遗产街区保护和活化利用 持续推进老城区东西南隅历史文化街区“一横三纵”项目、道尊街启动区项目、洛邑古城一期项目建设进度。以洛铜、洛轴街坊为重点，通过市场化方式推进涧西工业遗产街区保护和活化利用。加快西工区哈斯曼、801仓库、老城区交运集团等老旧厂房活化利用，让老建筑焕发新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 姚献武）