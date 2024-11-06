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“走出去”对接产学研！洛阳征集企业技术需求
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.18 12:57
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　　洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，即日起，洛阳依托洛阳科技大市场面向全市征集企业科技创新需求，未来将按照需求组织洛阳企业“走出去”开展产学研对接。

　　打破科研、产业“两层皮”，关键在促进产学研深度融合。此次技术需求征集对象为在洛阳市域内注册登记，具有独立法人资格，正常开展生产经营活动的科研院所、科技型企业等。需求类型包括技术需求、产学研合作需求、人才需求三大类。

　　其中，技术需求为企业在生产过程中遇到，并期望通过外部技术支持、合作研发等方式解决的技术难题、瓶颈问题，包括新产品研发、工艺改进、节能减排、智能化改造等；产学研合作需求为企业希望与高校、科研机构开展产学研合作的意向，如技术转让、技术开发、技术咨询、共建研发平台等；人才需求为企业在技术研发、生产管理、市场营销等方面急需的各类专业人才。

　　提交需求的单位须填写征集表，并发送至lykjdsc2023@163.com。截止时间为4月15日，咨询电话0379-63968001。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚楠 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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