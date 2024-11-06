洛阳鸿元轴承产值同比增长62% 生产订单已排到下半年

“赶订单、催发货、搞研发、谈合作……每天都是马不停蹄！”近日，在位于孟津区的国家专精特新重点“小巨人”企业——洛阳鸿元轴承厂区内，面对记者采访，总经理吴巧玲快人快语道出“幸福的烦恼”。

“赶订单、催发货、搞研发、谈合作……每天都是马不停蹄！”近日，在位于孟津区的国家专精特新重点“小巨人”企业——洛阳鸿元轴承厂区内，面对记者采访，总经理吴巧玲快人快语道出“幸福的烦恼”。

时间回到除夕春晚，16台身着花棉袄的机器人在舞台上扭起秧歌。随着这场“科技庙会”的火爆出圈，专做机器人“关节”的鸿元轴承很快迎来“幸福的烦恼”：订单已经排到了下半年，新厂房还没投产就被催单。

跟随吴巧玲走进生产车间，工人们正围着最新款谐波减速器轴承较劲，这种能让机器人手指动作精确到毫米级的“关节”，每套要经历数十道工序的锤炼。“手动测试必须达到德芙巧克力的丝滑感。”技术负责人吕瑞芳比画着，手指在轴承滚珠间划过一道优美弧线。

人体的协调运动依赖于关节，而机器人的“关节”则需要依靠轴承来支撑、引导旋转并减少摩擦，确保其动作更加平稳且能耗更低。

“国产人形机器人走南闯北的秘密，藏在直径不到手掌大的精密轴承里。”吴巧玲专注地介绍，这个比硬币大不了多少的精密部件，承载着国产机器人“弯道超车”的密码——作为机器人核心部件之一，其性能直接决定机械臂能否绣花、手术机器人能否缝合血管。

“当年科研机构拿着样品找上门，我们从未见过这种轴承，根本不了解。”吴巧玲回忆起14年前接触机器人精密轴承领域时的情形。从零开始、成立团队、试验改进、接续创新……经过7年的不懈努力，鸿元轴承的产品终于能够与国外同类产品媲美。

如今，鸿元轴承的机器人精密轴承，不仅装进春晚舞台的“花棉袄”机器人，更拿下国内90%的机器人轴承市场，甚至反向出口日本等国家。

产品创新离不开人才和技术。生产线上，工程师正调试价值七位数的精密磨床，这个“大家伙”能确保轴承滚道精度控制在1微米以内。“我们的设备更新速度让同行咋舌。研发团队也从最初的3个人扩容了40倍，连续多年每年砸8%的营收搞研发。”吴巧玲如数家珍。

人形机器人、工业机器人等形态各异，所需的轴承精度相当于头发丝的1/30。研发团队曾为某款人形机器人轴承，连续几十天每天工作十四五个小时，最终“啃下了硬骨头”，轻薄钢性等指标远超客户定制标准。

“每个轴承都是定制款，像给不同体形的运动员定制运动护具，我们已开发150多种‘关节解决方案’。”吴巧玲翻着订单台账喜上眉梢。

今年以来，企业产值已同比激增62%，纳税额同比飙涨11倍；今年5月，新建智能工厂启用后，产能将翻倍提升。

订单爆棚的“烦恼”催生“在制在研、研制结合”的独特生产模式：左边生产线量产成熟产品，右边实验室同步研发下一代。吴巧玲称这是“边跑边系鞋带”的节奏。正得益于此，企业在接连刷新产品更新速度中持续在行业内领跑，也不断擦亮着“洛阳智造”的金字招牌。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 党一豪 张静）