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以全民健康管理“治未病”理念 推动校园餐营养升级
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.18 08:18
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　　昨日，市人大常委会主任李保国带队到偃师区专题调研校园餐监督管理工作。

　　在偃师区第一高级中学和颜真卿中学，李保国深入两所学校食堂，现场察看午餐备餐情况，重点了解原料来源、食材配比及餐食价格等，随机与就餐师生交流，了解就餐体验。

　　调研结束后，李保国主持召开座谈会，组织卫健、教育、市场监管等部门及餐饮协会相关负责人，营养专家等，研究校园餐食品食材正、负面清单相关事宜。

　　李保国强调，科学膳食是青少年疾病预防的“第一道关口”，必须推动校园餐从基础安全向营养健康升级。要构建校园餐营养健康法治屏障，以立法形式明确校园餐食品食材正、负面清单，从源头预防青少年肥胖，推动科学实施带量食谱管理，以法治手段压实校园餐减盐、减油责任，切实保障校园食品安全卫生、营养健康。要加大校园餐监督力度，聚焦政策法规执行堵点与青少年健康管理难点，综合运用实地检查、听取专项工作报告、满意度测评等方式，压实政府及相关部门法定职责，定期开展“回头看”，持续跟踪监督整改落实情况，以常态化监督守护青少年健康成长。要引导全社会共同参与，联动发挥市、县、乡三级人大力量，形成人大代表、家长委员会、主管部门协同监督工作合力，共同参与校园食品安全、供餐质量、营养搭配的日常监管，定期组织开展到校考察、随机试餐等，扎实推动校园餐质量提升。要常态化开展全民健康管理“治未病”宣传教育活动，加强校园营养健康教育教学，增强学生健康饮食意识，自觉抵制不健康饮食，引导全社会养成科学饮食、防治疾病、健康生活的良好习惯，切实将国家“体重管理年”活动转化为可量化、可实践的“洛阳行动”。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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