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西工区一小区污水外溢！相关部门：尽快解决
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.19 18:32
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　　日前，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”反映，西工区金谷园西路29号院因污水管道堵塞，导致污水外溢，影响居民正常生活。

　　本月12日，洛报融媒记者在该小区走访时看到，小区院内及小区门口污水横流，其中一口污水井里的污水还不断往外涌出。小区居民张女士介绍，污水外溢跟污水管道堵塞有关，已持续数月。金谷园办事处、纱厂西路社区工作人员都来看过，并采取了一些措施，但问题未得到根治。

　　小区居民杨先生告诉记者，该小区地势较低，外溢的污水无法排出，在门口形成大片积水，还散发臭气，大家平时连窗户都不敢开。

　　金谷园办事处相关负责人表示，他们接到群众反映的问题后，联合相关部门到现场查看。起初，他们以为污水外溢与小区内部污水管道堵塞有关，但并未排查出淤堵点，据此推断问题应该出在小区外面的污水管道。

　　“污水管道是沿小区门前道路往西铺设的，最终与王城大道主污水管道连接。因缺少图纸资料，我们无法确定污水管道的具体埋藏位置。”该负责人说，前不久，他们联合西工区城管局等部门，挖开路面查找污水管道和淤堵点，结果只找到了污水管道，未发现淤堵点。经分析研判，他们认为淤堵点很有可能位于王城高架桥下面。

　　18日，记者再次实地走访发现，小区内的污水已经不见了，地面干净了许多，刺鼻的气味也消失了。小区西侧王城高架桥下道路被围挡围住，工人正在紧张施工。

　　金谷园办事处相关负责人介绍，经与西工区城管局协调，对方安排施工人员找到了淤堵点。“这里的污水管道快被堵严实了，小区里的污水流不过去。”该负责人说，待更换新污水管道后，问题将得到彻底解决。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 实习生 高文萱 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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