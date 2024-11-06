快讯！洛阳国际传播中心暨洛阳国际传播联盟今日上午成立

3月19日上午，洛阳国际传播中心暨洛阳国际传播联盟在洛阳日报社成立，标志着洛阳国际传播开启了崭新篇章。

3月19日上午，洛阳国际传播中心暨洛阳国际传播联盟在洛阳日报社成立，标志着洛阳国际传播开启了崭新篇章。

洛阳国际传播中心由洛阳日报社运营管理，是洛阳市推动国际传播事业高质量发展、提升国际话语权的重要平台。中心将立足洛阳，整合政府、媒体、学术机构及社会资源等，构建全方位、多层次的国际传播体系，致力于打造“世界读懂洛阳的窗口”。

活动现场，洛阳国际传播联盟同步宣布成立。该联盟旨在打造集信息共享、资源整合、文化交流、人才培养等于一体的国际传播平台。今后，联盟将构建起一个广泛而紧密的综合性国际传播网络，更好地拓展国际传播渠道、深化文明交流互鉴，通过多种形式的国际传播活动，让洛阳故事以更加生动、鲜活的方式呈现给世界。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 实习生 施亦格）