江凌调研重点产业及民营经济高质量发展工作

19日，市委书记江凌前往涧西区、洛龙区等地，调研重点产业及民营经济高质量发展工作，强调要始终坚持创新引领，不断优化产业生态，加快推动高成长性企业发展壮大，在构建现代化产业体系中展现更大作为。

江凌在调研重点产业及民营经济高质量发展工作时强调

坚持创新引领 优化产业生态

加快推动高成长性企业发展壮大

19日，市委书记江凌前往涧西区、洛龙区等地，调研重点产业及民营经济高质量发展工作，强调要始终坚持创新引领，不断优化产业生态，加快推动高成长性企业发展壮大，在构建现代化产业体系中展现更大作为。

涧西区数字经济科技产业社区以数字新基建、智能制造为主导产业，已入驻企业50家。江凌先后来到硕力信新能源科技有限公司、中航凯迈红外科技有限公司，了解企业经营、市场拓展等情况，希望企业进一步聚焦细分市场，创新体制机制，持续发力产业新赛道，打造有核心技术、成本优势、品牌影响力的拳头产品。

“人才引进情况如何？”“市场占有率有多少？”“今年市场整体趋势怎么样？”在洛龙区电子信息科技产业社区，江凌走访顶扬光电、创佳线缆、在线赛思等企业，了解助企服务、人才引进、配套服务情况。他指出，要加大高成长性企业培育力度，建强孵化培育平台，精准出台支持政策，真正让企业在洛扎根、发展壮大。

江凌强调，科技产业社区是创新型产业发展的重要载体。要聚焦市委确定的重点产业集群，着力引进培育一批关联性强、成长性好的“专精特新”中小企业，加快推动产业集群化发展。要着力优化产业生态，因地制宜布局资本市场、技术服务等公共服务平台，让园区企业更加便捷地获得丰富的创新资源、良好的创新服务。要优化合作模式，更加充分发挥政府服务引导作用和企业主体作用，深入研究产业发展新形态、园区企业新需求，解决好企业发展中遇到的问题，真正把科技产业社区打造成集聚创新要素的重要平台。

位于洛阳综保区的吉乐富跨境供应链管理有限公司，以中国与东盟的特色优势产品为核心，积极发展保税仓储、保税加工等业态。江凌来到吉乐富保税仓，了解国际贸易、物流运输、市场开拓等情况，希望企业进一步用好综保区政策优势，积极与头部平台企业合作，找准业务拓展的着力点，在保税加工、易货贸易等方面发力，着力实现“买全球、卖全球”。

麦斯克电子近年来抢抓芯片产业发展机遇，年产360万片8英寸硅外延片项目已转入试生产阶段，稳居国内硅片产业第一阵营。江凌察看企业生产经营、重点项目建设情况，鼓励企业始终把创新型产业发展抓在手上，积极与行业龙头企业合作，改进提升技术工艺，前瞻布局风口赛道，在培育和发展新质生产力上取得更大成效。

位于洛龙区的巨商科技服务有限公司是以知识产权为核心的一站式创新创业服务平台。江凌察看企业运营情况，指出要切实发挥好中介组织的专业优势、专业作用，构建更加高效的知识产权保护服务体系，为创新发展提供强有力支撑和保障。

王军、潘开名等参加调研。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)