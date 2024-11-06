打造“世界读懂洛阳的窗口”！洛阳国际传播中心暨洛阳国际传播联盟成立

透过“洛阳窗口”，讲好中国故事。3月19日，洛阳国际传播中心暨洛阳国际传播联盟在洛阳日报社成立，标志洛阳国际传播开启新篇章。

透过“洛阳窗口”，讲好中国故事。3月19日，洛阳国际传播中心暨洛阳国际传播联盟在洛阳日报社成立，标志洛阳国际传播开启新篇章。

河南省委宣传部副部长、省政府新闻办主任平萍，洛阳市委常委、宣传部部长徐超文共同为洛阳国际传播中心揭牌。

洛阳国际传播中心由洛阳日报社运营管理，是洛阳市推动国际传播事业高质量发展、提升国际话语权的重要平台。中心将立足洛阳，整合政府、媒体、学术机构及社会资源等，构建全方位、多层次的国际传播体系，致力于打造“世界读懂洛阳的窗口”。

当日，洛阳国际传播联盟同步宣布成立。该联盟旨在打造集信息共享、资源整合、文化交流、人才培养等于一体的国际传播平台，目前已汇集120多名成员，成员涵盖文化、旅游、商务、企业、艺术等多个领域人才。今后，联盟将构建起一个广泛而紧密的综合性国际传播网络，更好地拓展国际传播渠道、深化文明交流互鉴，通过多种形式的国际传播活动，让洛阳故事以更加生动、鲜活的方式呈现给世界。

活动现场，洛阳国际传播中心还与河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院、洛阳职业技术学院签署合作协议，将与高校开展多方位、深层次合作，全面提升国际传播效能。来自美国、英国、俄罗斯、白俄罗斯、韩国、摩洛哥等国家的国际友人受邀担任“洛阳国际推荐官”，他们将以独特、新颖、国际化视角解读洛阳的历史魅力与人文情怀，向世界展示洛阳风采。

据介绍，洛阳国际传播中心自2024年12月启动建设以来，共发布文图、视频等各类作品600多期，吸引外交部、中联部等关注和转发。聚焦“首个非遗春节”，中心以#festiveatmosphere2025#为话题，联动新华社和浙江、湖北、福建、贵州等地10余家省市国传中心(机构)，在海外社交平台共同讲述天南地北的中国年味，总体覆盖传播海外受众500余万。中心还推出《“国际推荐官”带你游牡丹花都》《“歪果仁”逛吃洛阳》等一系列有影响力、传播力的国际传播产品，在海外平台取得良好反响，有力提升了洛阳国际形象。

活动现场还发布了洛阳国际传播中心2025年项目计划。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 实习生 施亦格/文 记者 张怡熙 张光辉/图)