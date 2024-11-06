田间“淘金”！孟津山药喜获丰收

近日，洛阳市孟津区会盟镇屋鸾村山药种植大户谢伟中，正组织村民在田间收获西施山药，此情此景构成一幅美丽的春日收获图。

近日，洛阳市孟津区会盟镇屋鸾村山药种植大户谢伟中，正组织村民在田间收获西施山药，此情此景构成一幅美丽的春日收获图。

谢伟中是当地远近闻名的山药种植能手，种植区域涉及孟津会盟、白鹤、平乐等多个镇，面积达数百亩。今年，谢伟中的西施山药喜获丰收，单个长度长达2米左右，由于品相、品质俱佳，远销山东、安徽、广州等地，取得良好经济效益。