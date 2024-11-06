洛龙区招聘公益性岗位人员79名

刚刚，精彩洛龙微信公众号发布消息，为促进就业困难人员就业，搭建供需双方对接平台，根据《洛阳市人力资源和社会保障局洛阳市财政局关于印发洛阳市公益性岗位开发管理实施细则的通知》(洛人社〔2020〕25号)文件精神，本着“公开、公平、公正”的原则，现面向社会公开招聘公益性岗位人员79名。

刚刚，精彩洛龙微信公众号发布消息，为促进就业困难人员就业，搭建供需双方对接平台，根据《洛阳市人力资源和社会保障局洛阳市财政局关于印发洛阳市公益性岗位开发管理实施细则的通知》(洛人社〔2020〕25号)文件精神，本着“公开、公平、公正”的原则，现面向社会公开招聘公益性岗位人员79名。

招聘条件

本次公益性岗位的安置对象为法定劳动年龄内、拥有洛阳市户籍(洛龙区户籍优先)的就业困难人员。就业困难人员是指有劳动能力和就业意愿，因身体状况、技能水平、家庭因素、失去土地等原因难以实现就业的登记失业人员。主要包括：

1.城镇零就业家庭成员；

2.距法定退休年龄10年以内的登记失业人员；

3.登记失业半年以上的长期失业人员；

4.正在享受城镇最低生活保障待遇的家庭，当年经县级以上总工会认定的城镇特困职工家庭、残疾人家庭、脱贫监测户等家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、在校期间曾享受助学贷款的毕业两年内未就业的高校毕业生；

5.就业困难的被征地农民；

6.失业的残疾人、城镇复员转业军人、县级以上劳动模范、军烈属和需要抚养未成年人的单亲家庭成员。

需要注意，符合以上条件的登记失业人员，在参加面试前，需持本人身份证及相关证明材料前往本人常住地镇(街道)人力资源社会保障基层服务平台提前进行“就业困难人员”资格认证，以免耽误本人参加招聘时的资格审查。

具有下列情形之一的不予应聘：

1.有违纪、违法、犯罪记录的或受刑事处罚或者涉嫌违法犯罪尚未查清的；

2.有个体营业执照的、在企业或各类组织担任过法人，董事、监事等职务的；

3.已享受公益性岗位补贴、岗位补贴期满的；

4.提供虚假申请材料的；

5.其他不符合就业困难人员认定条件的。