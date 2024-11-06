@洛阳人：剩余暖气费怎么退？一文详解

洛阳市2024-2025年度供热季已经结束。分户计量用户何时可以办理暖气退费业务？具体如何办理？洛报融媒记者就此采访了洛阳热力集团有限公司(简称洛阳热力)、洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(简称新区热力)与洛阳高新热力有限公司(简称高新热力)有关负责人，梳理出一份退费办理指南。

洛阳市2024-2025年度供热季已经结束。分户计量用户何时可以办理暖气退费业务？具体如何办理？洛报融媒记者就此采访了洛阳热力集团有限公司(简称洛阳热力)、洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(简称新区热力)与洛阳高新热力有限公司(简称高新热力)有关负责人，梳理出一份退费办理指南。

什么情况可以退费？

分户计量用户根据实际用热量，预收款项多退少补。

此外，《洛阳市集中供热条例》第二十九条规定：“居民热用户自提出温度检测要求之日起，室温连续四十八小时以上不达标的，应当减收热费。”

《洛阳市集中供热条例》第二十七条规定：“因供热设施发生故障需要停热八小时以上的，热经营企业应当及时通知热用户，并立即组织抢修，同时报告供热行政主管部门。连续停热十二小时以上的，热经营企业应当按照停热的时间退还相应的热费。”

●洛阳热力

退费时间：5月

退费方式

各小区将于4月15日开始陆续公布计量小区用热量信息及特殊情况小区退费信息，待热费结算完成之后，用户可通过“洛阳热力集团有限公司”微信公众号查询费用信息，也可拨打热线电话63005678进行查询。系统结算之后账户有余额的用户可携带相关有效证件到服务大厅办理现金退费。具体情况详见各小区张贴的通知。注意：已经按预付费开过发票的用户，不再进行现金退费。非直管小区业主如需退费，需和小区物业协商解决。

如何开发票

关注“洛阳热力集团有限公司”微信公众号，点击“微网厅”，首先绑定用户，随后通过“微网厅”中的“发票申请”填写有关信息即可开发票。