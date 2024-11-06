强化一对一服务 助企高质量发展

记者日前从老城区获悉，该区面向全区114家重点企业，积极打造由县级领导、科级领导、金融服务官组成的一对一包联服务队伍，通过举办系列活动，持续拓展政银企高效沟通渠道，加速助力民营企业纾困解难、提质增效。

记者日前从老城区获悉，该区面向全区114家重点企业，积极打造由县级领导、科级领导、金融服务官组成的一对一包联服务队伍，通过举办系列活动，持续拓展政银企高效沟通渠道，加速助力民营企业纾困解难、提质增效。

在老城区民营经济发展局组织下，近日举办的“2025年银企座谈会”是该项工作正式启动的重要标志。此次活动以“融资问诊一对一银企携手谋发展”为主题，共邀请老城区4家金融机构负责人、15位民营企业代表及相关部门负责人齐聚一堂，共话企业高质量发展之道。

在活动中，各企业代表结合自身实际情况逐一发言，介绍在融资过程中遇到的问题并提出资金需求，各金融机构结合企业经营状况、行业特点及问题需求等，现场“把脉开方”，提供“一企一策”融资解决方案。同时，各金融机构代表详细介绍了普惠金融、科创贷、供应链金融等特色产品，并承诺开辟绿色通道、优化审批流程、落实减费让利政策。

“一对一服务的精细化操作，让每家企业都能充分表达融资需求，便于我们提供针对性服务，助力企业高质量发展。”老城区民营经济发展局相关负责人表示。

后续，老城区将围绕一对一包联服务，积极建立常态化机制，定期开展“融资会诊”“金融惠企直通车”等专项活动，同时通过深化政银企协同，强化政策支持，构建“敢贷、愿贷、能贷”长效机制，为民营企业拓宽融资渠道、降低融资成本提供坚实保障，持续增加产业链、产业集聚企业的批量授信，进一步降低融资成本，让更多金融政策红利直达市场主体。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 周阳阳)