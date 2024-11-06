包揽两冠！洛阳小将扬威全国越野锦标赛赛场

洛报融媒记者18日从洛阳市青少年体育训练中心获悉，在刚结束的2025年全国越野跑锦标赛暨黄山越野跑锦标赛上，该中心培养输送的两名选手包揽两个项目的冠亚军，展示了洛阳田径的实力。

洛报融媒记者18日从洛阳市青少年体育训练中心获悉，在刚结束的2025年全国越野跑锦标赛暨黄山越野跑锦标赛上，该中心培养输送的两名选手包揽两个项目的冠亚军，展示了洛阳田径的实力。

本次锦标赛在黄山市屯溪茅山越野基地举行，吸引了来自全国20多个省市的45支队伍，超800人参加。

与普通的公路中长跑赛事略有不同，越野跑地形起伏，多弯道和急转弯，对运动员的身体素质、平衡能力和临场应变能力都是极大的考验。在女子U18专业组4公里越野跑和6公里越野跑两个项目中，17岁洛阳姑娘王艺曼凭借出色的耐力和爆发力，夺得两个项目的冠军，展现了强大的实力；同为17岁的洛阳“女飞将”刘书军紧跟王艺曼的脚步，获得该组别4公里越野跑和6公里越野跑两个项目的亚军。