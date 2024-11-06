洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳全面启动2025年汛前准备工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.19 08:48
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　明察暗访开展汛前检查，修订完善抢险方案预案，组织救援队伍实战演练……记者昨日从市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室获悉，我市已全面启动2025年汛前准备工作，从压实责任、完善机制、查险除患、修订预案、物资准备、实战演练等六个方面作出部署。

　　●全面落实防汛责任。坚持党政同责、一岗双责，明确防汛抗旱和重点防洪工程防汛责任人，落实河道堤防险工险段、小型水库、水电站、涵闸泵站、淤地坝、尾矿库、铁路公路易崩塌滑坡地段、城市立交和易积水点等重点区域、重点部位防汛责任。

　　●完善防汛体制机制。强化“上下衔接”“同级联动”，持续完善会商研判、信息共享、临灾预警、调度指挥、协同处置、督导指导、联合值守等工作机制，切实形成工作合力。

　　●开展隐患排查整改。采取明察暗访的形式组织开展汛前检查，建立“问题、任务、责任”清单，逐一明确责任人、整改措施，限期整改到位。

　　●修订完善方案预案。聚焦应急抢险、转移避险等关节环节，完善病险水库、危险桥梁等高风险部位应急抢险方案，指导基层编制并动态修订简明实用的应急预案。

　　●及时补充物资装备。统筹做好实物储备、产能储备、仓储储备、工程储备，强化防汛抗旱物资调运保障，确保关键时刻调得出、运得快、用得上。

　　●加强队伍培训演练。立足防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，组织专业技术培训，对接专业抢险队伍，统筹协调社会应急救援力量，开展防汛实战演练以练备战，提升应急处置能力。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    再添新力量！河南邵氏针灸流派传承工作室落户市妇幼保健院
    再添新力量！河南邵氏针灸流派传承工作室...
    再添新力量！河南邵氏针灸流派传承工作室落户市妇幼保健院
        3月18日，河南邵氏针灸流派传承工作室揭牌暨拜师仪式在洛阳市妇幼保健院通衢院区举行。
  • ·癫痫大发作急救与照护全流程指南
  • ·心脏植入支架后为啥要长期服药？
  • ·小伙狂炫自助胃险些撑爆！医生提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 新建焦济洛平高铁初步设计获批 即...
  • 桩基工程施工！洛阳百万吨乙烯项...
  • 改造110个老旧小区！洛阳市住建工...
  • 洛阳的春天，被花花花花包围了！
  • @洛阳人：若符合条件，名下车辆可...
  • 攻略来啦！隋唐洛阳城景区将举行...
  • 创新里程碑！中国一拖下线第2万台...
  • 中国一拖第20000台动力换向拖拉机...
  • 13项支持措施来了！洛阳发文助力...
  • 洛阳新增两位国家级非物质文化遗...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    晴天杏花美

    五龙沟杏花开

    洛城春晓

    杏花盛开时
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605