洛阳全面启动2025年汛前准备工作

明察暗访开展汛前检查，修订完善抢险方案预案，组织救援队伍实战演练……记者昨日从市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室获悉，我市已全面启动2025年汛前准备工作，从压实责任、完善机制、查险除患、修订预案、物资准备、实战演练等六个方面作出部署。

明察暗访开展汛前检查，修订完善抢险方案预案，组织救援队伍实战演练……记者昨日从市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室获悉，我市已全面启动2025年汛前准备工作，从压实责任、完善机制、查险除患、修订预案、物资准备、实战演练等六个方面作出部署。 明察暗访开展汛前检查，修订完善抢险方案预案，组织救援队伍实战演练……记者昨日从市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室获悉，我市已全面启动2025年汛前准备工作，从压实责任、完善机制、查险除患、修订预案、物资准备、实战演练等六个方面作出部署。 ●全面落实防汛责任。坚持党政同责、一岗双责，明确防汛抗旱和重点防洪工程防汛责任人，落实河道堤防险工险段、小型水库、水电站、涵闸泵站、淤地坝、尾矿库、铁路公路易崩塌滑坡地段、城市立交和易积水点等重点区域、重点部位防汛责任。 ●完善防汛体制机制。强化“上下衔接”“同级联动”，持续完善会商研判、信息共享、临灾预警、调度指挥、协同处置、督导指导、联合值守等工作机制，切实形成工作合力。 ●开展隐患排查整改。采取明察暗访的形式组织开展汛前检查，建立“问题、任务、责任”清单，逐一明确责任人、整改措施，限期整改到位。 ●修订完善方案预案。聚焦应急抢险、转移避险等关节环节，完善病险水库、危险桥梁等高风险部位应急抢险方案，指导基层编制并动态修订简明实用的应急预案。 ●及时补充物资装备。统筹做好实物储备、产能储备、仓储储备、工程储备，强化防汛抗旱物资调运保障，确保关键时刻调得出、运得快、用得上。 ●加强队伍培训演练。立足防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，组织专业技术培训，对接专业抢险队伍，统筹协调社会应急救援力量，开展防汛实战演练以练备战，提升应急处置能力。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）