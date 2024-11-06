洛阳举办“我和新时代国家安全”演讲比赛

昨日，2025年全市党委国安办系统“我和新时代国家安全”演讲比赛举行。

昨日，2025年全市党委国安办系统“我和新时代国家安全”演讲比赛举行。

今年是《中华人民共和国国家安全法》颁布10周年，4月15日将迎来第十个全民国家安全教育日。为推动全民国家安全教育日活动再上台阶，我市部署了“我和新时代国家安全”演讲比赛等一系列专题活动。

此次比赛由市委国安办、市委宣传部、市国家安全局联合举办，以“全民国家安全教育走深走实十周年”为主题，坚持以总体国家安全观为引领，对标“大安全”理念，聚焦“全民”对象，着力深化国家安全教育，树立正确舆论导向，持续推动国家安全教育工作广泛深入普及，进一步扩大国家安全宣教工作的覆盖面、知晓率和接受度。

当天的比赛共有8名选手参加，他们以鲜活的事例、真挚的情感反映新时代国家安全事业取得的重大成就，着力推动大安全理念深入人心、落地生根，形成全民参与、人人有责、人人尽责的大安全格局，着力构筑国家安全坚不可摧的钢铁长城。

市委常委、宣传部部长徐超文参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 潘云川）