在第十二届世界冬季特奥会上，洛阳4名少年为中国队赢得8枚奖牌

栾川少年创造佳绩！记者从栾川县有关部门获悉，在近日于意大利举办的第十二届世界冬季特奥会上，来自栾川的4名少年取得了2金5银1铜的好成绩，为中国队赢得8枚奖牌。

栾川少年创造佳绩！记者从栾川县有关部门获悉，在近日于意大利举办的第十二届世界冬季特奥会上，来自栾川的4名少年取得了2金5银1铜的好成绩，为中国队赢得8枚奖牌。

其中，刘子淇摘得男子个人2.5公里自由式越野滑雪项目金牌，并获得男子个人1公里自由式越野滑雪、4×1公里越野滑雪接力赛两个项目银牌。李钇诺摘得女子个人500米自由式越野滑雪项目金牌。章国育获得男子个人2.5公里传统式越野滑雪、男子个人500米自由式越野滑雪、4×1公里越野滑雪接力赛3个项目银牌。杨诺楠获得女子个人2.5公里自由式越野滑雪项目铜牌。

据悉，这也是全省滑雪运动员首次走出国门参加世界冬季特奥会。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯)