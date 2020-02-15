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十一届洛阳市委第十二轮巡察工作启动 将对这些单位开展常规巡察
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-14 18:00

　　14日，十一届洛阳市委第十二轮巡察工作动员部署会召开，深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述，认真贯彻落实省委、市委对巡视巡察工作的部署要求，对本轮巡察工作进行动员部署。

　　本轮巡察将对洛阳市人大常委会机关、洛阳市委军民融合发展办公室、洛阳市中级人民法院、洛阳市归国华侨联合会、洛阳市退役军人事务局、洛阳市市场监督管理局、洛阳市医疗保障局、洛阳市档案馆、洛阳市公务接待中心、洛阳龙门石窟研究院、洛阳轨道交通集团有限责任公司、洛阳历史文化保护利用发展集团有限公司、洛阳市第一人民医院、洛阳市妇幼保健院等14家单位党组织开展常规巡察。

　　本轮巡察将聚焦党委(党组)发挥领导作用情况开展“三看”：一看学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神情况。看党委(党组)是否认真组织传达学习，是否研究提出了切实可行的落实措施，是否建立了有效管用的制度机制。二看履行核心职能情况。看党委(党组)是否立足“两个大局”主动担当作为，是否聚焦核心职能，主动克服自满、等靠、安逸“三种心态”、强化进取、拼抢、攻坚“三种精神”，千方百计加快洛阳副中心城市建设。三看执行和落实制度情况。看党委(党组)是否按照制度规定履行职责、行使权力、开展工作；在制度执行上是否存在做选择、搞变通、打折扣，有令不行、有禁不止、阳奉阴违等问题。

　　本轮巡察将聚焦全面从严治党责任落实情况开展“三查”：一查党委(党组)落实全面从严治党主体责任情况。重点了解党委(党组)履行管党治党政治责任、党委书记履行第一责任人责任、班子成员落实“一岗双责”情况，看是否高质量开展以案促改工作，有效防控系统违纪违法风险。二查领导干部遵守纪律和廉洁从政情况。重点关注行政审批、资金分配、工程建设等重点领域，权力集中、廉洁风险高的关键岗位，对不收敛不收手、问题线索反映集中、群众反映强烈的人和事及早发现、严肃查处。三查整治形式主义、官僚主义情况。着力发现文山会海反弹回潮、督查考核过多过频、调查研究搞形式主义等问题，以及奢靡享乐、铺张浪费、公款吃喝等违反中央八项规定精神问题，巩固拓展作风建设成效。

　　本轮巡察将聚焦新时代党的组织路线落实情况开展“三个关注”：一是关注领导班子建设情况。看被巡察党组织领导班子是否发挥表率作用，形成“头雁效应”，是否严格执行民主集中制，严肃党内政治生活，班子整体的凝聚力、战斗力强不强，是否存在独断专行、搞“一言堂”和家长制等问题。二是关注选人用人和队伍建设情况。重点了解党委(党组)是否严格落实党管干部原则，严格执行干部选拔任用规定。党员干部特别是领导班子成员是否存在不敢担当、不思进取、懒政怠政、消极避事等问题。三是关注机关和基层党建情况。看党委(党组)是否担起党建工作责任，加强对党建工作的领导和指导，是否存在重业务轻党建等问题。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 杨伟峰
[ 责任编辑：席倩倩]
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