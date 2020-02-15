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再部署，再发力！洛阳市检察院召开扫黑除恶专项斗争领导小组会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 2020-09-11 19:25

　　为坚决打赢扫黑除恶收官战，9月10日上午，洛阳市人民检察院召开扫黑除恶专项斗争领导小组会议，对全市检察机关扫黑除恶专项斗争进行再动员，再部署，市检察院党组书记、检察长吴志军出席会议并讲话，市院党组成员、副检察长刘向阳主持会议。

　　会议通报了全市检察机关扫黑除恶“六清行动”和检察建议发放及整改工作开展情况。

　 　会议指出，要提升政治站位，强化政治自觉。全市检察机关要进一步把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署上来，始终把专项斗争作为 重大政治任务抓紧抓实，确保取得扫黑除恶专项斗争全面胜利。强化统筹协调，市院扫黑办要充分发挥职能作用，认真研判当前全市检察机关涉黑恶案件办理进度， 强化督促指导，确保案件正常办理进度。要注重团结协作，服务大局，统一调度，服从指挥，完成好专项斗争的各项任务。

　　会议强调，要紧盯目 标任务，提升办案质效。坚持依法办案，正确适用法律，在确保案件质量的前提下，坚持依法从快原则，加快案件起诉进度。要围绕“六清行动”，把发现保护伞线 索作为审查案件的重要内容，确保彻底铲除黑恶势力滋生土壤，坚决“打伞破网”，实现“伞网清除”。要把摧毁黑恶势力“经济基础”作为办案的重要内容，实现 “打财断血”依法精准化。充分发挥审查引导侦查的职能作用，确保案件侦查质量。聚焦检察机关的主责主业，依法全面正确履行法律监督职能，推动“四大检察” 全面协调充分发展。

　　会议要求，要发挥检察职能，健全长效机制。全市检察机关要按照“建起来、建完善”的要求，建立健全长效机制。要强化 检察建议，积极参与社会综合治理，加大利用检察建议推进源头治理的力度。全面梳理专项斗争中成熟、行之有效的经验做法和机制制度，加强总结推广和巩固深 化。充分利用传统媒体和检察官微等新媒体，加大对扫黑除恶典型案例、有力举措、显著成效的宣传力度。要做好以案促改，切实提升检察队伍依法履职、规范办 案、廉洁从检的能力和水平。要提升防范舆情风险能力，严格落实办案风险评估制度，充分运用“三同步”原则，做到早发现、早处置，有预案、有应对，及时排除 风险。（通讯员/储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
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