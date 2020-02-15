洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

打造“东方博物馆之都” 二里头夏都遗址博物馆应发挥怎样的作用？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-11 09:15

       今年暑期，二里头夏都遗址博物馆迎来大量研学团队，学生群体成为展厅里的新风景。开馆不到一年，二里头夏都遗址博物馆已创下我市博物馆单日游客接待量的最高纪录，体现出较强的文化吸引力，成为我市提升文化软实力的鲜活例证。

　　在我市积极打造“东方博物馆之都”之际，二里头夏都遗址博物馆应发挥怎样的作用？一起来听听专家的说法。

　　接待量创纪录体现较强文化吸引力

　　自去年10月19日开馆以来，二里头夏都遗址博物馆累计接待游客超过70万人次。其中，单日最高游客接待量达3.8万人次，创下我市博物馆单日游客接待量的最高纪录。这便是二里头夏都遗址博物馆文化吸引力的体现。

　　二里头夏都遗址博物馆馆长王献本说，61年来，三代考古人在二里头遗址持续开展发掘工作，考古发掘成果显示，以二里头遗址为代表的二里头文化是中国最早出现的核心文化、中华文明总进程的核心与引领者。游客之所以来，是因为在这里能够探索华夏文明之源，弄清自己“从哪里来”。

　　中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长赵海涛说，二里头夏都遗址博物馆是集中展示夏代历史、二里头遗址考古成果、夏文化探索历史、夏商周断代工程和中华文明探源工程成果的专题遗址类博物馆，是一本立体、鲜活的夏代历史书。

　　让文物“活起来”起到示范和引领作用

　　二里头夏都遗址博物馆第二展厅，展示有二里头遗址出土的铜铃、陶铃、石磬、陶鼓和陶埙等乐器。文物展柜旁边有一套“印象夏乐——乐音互动系统”。游客在观看文物之后，戴上耳机就能聆听这些乐器奏出的美妙声音。如今，在二里头夏都遗址博物馆，“活起来”的文物数量可观。

　　这些年，让文物“活起来”成为文物工作的重点，也成为群众常挂嘴边的热门话题。“活起来”这三个字，也为我市打造“东方博物馆之都”指明了方向。

　　目前，我市已建成各类博物馆、纪念馆82座，国有博物馆收藏文物达419918件(套)，非国有博物馆在册藏品51914件(套)，又推出了10条博物馆旅游精品线路，年接待量近1000万人次，已初步形成主体多元、富有活力的博物馆体系。今年，我市博物馆总数将超过100座，实现九县(市)博物馆全覆盖。

　　在打造“东方博物馆之都”的过程中，二里头夏都遗址博物馆一直起着示范和引领作用。例如，今年5月18日，由中国博物馆协会、中国文物报社主办的第十七届(2019年度)全国博物馆十大陈列展览精品推介活动终评结果在南京揭晓，“华夏第一王都——二里头夏都遗址博物馆基本陈列”获得“精品奖”。

　　“让文物‘活起来’，就是让这些博物馆、纪念馆‘活起来’。”市文物局有关负责人说，二里头夏都遗址博物馆应该成为让埋藏在伊洛平原的文物、书写夏朝历史的文献“活起来”的典型项目，让公众更好地了解中华文明悠久历史，实现让游客“为一座博物馆而来这座城”的目标。

　　多方位跨界树立文旅融合标杆

　　我市推出的《洛阳市坚持文化保护传承推动文旅融合发展行动方案》提出要实施产业融合提升行动，推动文化旅游与科技、工业、生态、会展、体育、农业等相关产业融合创新，不断提升洛阳文化旅游的吸引力、竞争力和影响力。

　　在文旅融合发展方面，二里头夏都遗址博物馆一直走在前面。通过数字馆项目建设，“文物+科技”正在一步步具备“跨界融合”“科技引领”“沉浸体验”等时下文旅融合发展的重要形式。

　　如今，二里头夏都遗址博物馆研学游日渐火爆。在此开展研学活动的不仅有国内团队，还有国外团体。今年3月至今，该馆已累计接待研学人数超过5000人次。

　　这些都为我市文旅融合发展提供了借鉴。市文物局有关负责人说，二里头夏都遗址博物馆打破了以往我市文化旅游“星星多、月亮少”的窘境，称得上重量级历史文化名片，算得上文旅融合发展的标杆。

　　二里头夏都遗址博物馆副馆长赵晓军介绍，目前，他们正在提升完善陈列展览，积极推进数字馆项目建设，举办“最早中国探源之旅”研学活动，筹备高规格的学术研讨会，力争让二里头夏都遗址博物馆成为历史文化遗产研究保护利用的示范性、标志性项目。(记者 刘嘉仪 实习生 魏宇洋 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·十几年来，她把浓茶当水喝 竟患上缺铁性贫血
  • ·误把盐酸当饮料，4岁娃被推进重症监护病房
  • ·吃肉肉不长肉肉？营养师说这美事，真有戏！
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 河南省高速公路网规划公布 洛阳都市...
  • 央视中秋晚会落户洛阳 洛阳各级各部门...
  • 广场，让洛阳百姓生活更美好
  • 工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆...
  • 点赞！2020洛阳最美教师及提名奖获得...
  • 洛阳文旅专线来啦！谷水西至龙门石窟 ...
  • 招才引智洛阳专场活动收获颇丰 签约亿...
  • 8月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.32%...
  • 9月10日河南新增5例无症状感染者
  • 什么情况？！一批清华大学校友齐聚嵩...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月10日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    洛阳地铁1号线首列车辆...
    八路军驻洛办事处纪念...
    李书奇：坚守山村三十...
    定鼎门街道办事处对辖...
    精彩热帖

    蝶恋花

    盛香小院

    遇见

    朝阳沟好地方
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605