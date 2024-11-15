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始终严守纪律规矩——扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育之四
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.04.08 08:19
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　　在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一大目的就是引导党员干部养成慎始、慎独、慎微的意识，经得住诱惑，管得住小节，走好人生每一步，在遵规守纪、清正廉洁的前提下大胆干事。在市委举办的深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班上，市委书记江凌着重强调，要始终严守纪律规矩，以身作则、防微杜渐，坚决守牢纪律规矩的底线红线。

　　成风化人需要时间，由风及腐却可能顷刻崩坏。有段顺口溜：心惊胆战“首次破例”，装腔作势“下不为例”，肆无忌惮“形成惯例”。党员“破法”，无不始于“破纪”，由风及腐、风腐交织是不少违纪违法案件的共同点。“老鼠拉木锨，大头在后头”，享乐主义和奢靡之风后面，一般都有更严重的问题。很多被查处的领导干部一开始都是打擦边球，违反中央八项规定精神，最终演变为大问题。党中央之所以从八项规定入手抓党风廉政建设，就是因为“四风”和腐败问题互为表里，是腐败滋生的温床。

　　从善如登，从恶如崩。这些年来，我们党始终坚持零容忍纠治“四风”，念好“紧箍咒”，督促党员干部“勿以恶小而为之”，不断培土加固中央八项规定堤坝，就是要坚决斩断由风及腐的链条。近几年，市委坚持“严”的主基调不动摇，深化运用“四种形态”，不断加强纪律建设，全市广大党员干部遵规守纪的意识明显增强。但同时，也有一些干部对“四风”特别是享乐主义、奢靡之风警惕不够，不注重作风上的小事小节，甚至由风及腐，最终走向违法违纪的深渊。我们必须一步不停歇、半步不退让，“坚持党性党风党纪一起抓、正风肃纪反腐相贯通”。

　　革命战争年代，党用铁的纪律赢得了民心，“唤起工农千百万，同心干”，带领人民缔造了新中国。新征程上，只有继续以优良作风凝心聚力，才能紧紧依靠全体人民和衷共济、共襄大业。对今日洛阳而言，要抢抓政策机遇，最大程度把政策红利用足用好，要重塑产业格局，让洛阳的产业始终紧跟时代、融入风口，要聚合青年群体，让更多青年与洛阳一起成长、共赢未来，无不需要全市广大党员干部自觉遵规守纪、大胆干事创业，焕发创造力、凝聚力、战斗力，在知重负重、敢为善为中争先出彩。

　　愈是大道如砥、闯关夺隘，愈需淬炼作风、凝聚人心，让各级党组织更加坚强有力，让党员干部队伍更加过硬有为。在铲除腐败滋生的土壤和条件上常抓不懈，涵养新时代廉洁文化，推动中央八项规定精神化风成俗，树立实干担当的新风正气，新征程上的洛阳定能闯出新天地、迈向新高度。（洛 平）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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