因清明小长假，洛阳市4月申报纳税期限延至4月18日

7日，洛报融媒记者从洛阳市税务局获悉，根据《国家税务总局办公厅关于明确2025年度申报纳税期限的通知》，洛阳市4月申报纳税期限也将按相关规定顺延至4月18日。

7日，洛报融媒记者从洛阳市税务局获悉，根据《国家税务总局办公厅关于明确2025年度申报纳税期限的通知》，洛阳市4月申报纳税期限也将按相关规定顺延至4月18日。 7日，洛报融媒记者从洛阳市税务局获悉，根据《国家税务总局办公厅关于明确2025年度申报纳税期限的通知》，洛阳市4月申报纳税期限也将按相关规定顺延至4月18日。 洛阳市税务局相关负责人介绍，根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零九条规定，结合《国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2024〕12号)要求，实行每月或者每季度期满后15日内申报纳税的各税种，2025年度具体申报纳税期限如下： 一、1月、7月、8月、9月、12月申报纳税期限分别截至当月15日。 二、2月1日至4日放假4天，申报纳税期限顺延至2月20日。 三、3月15日为星期六，申报纳税期限顺延至3月17日。 四、4月4日至6日放假3天，申报纳税期限顺延至4月18日。 五、5月1日至5日放假5天，申报纳税期限顺延至5月22日。 六、6月15日为星期日，申报纳税期限顺延至6月16日。 七、10月1日至8日放假8天，申报纳税期限顺延至10月27日。 八、11月15日为星期六，申报纳税期限顺延至11月17日。 （洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）