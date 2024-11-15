4月8日牡丹花情预报

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”芳菲四月，各牡丹观赏园内，早花品种已如云似霞般铺展锦绣画卷，中花品系也不甘示弱，接力绽放，层层叠叠的花海绵延成流动的春光盛宴。

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”芳菲四月，各牡丹观赏园内，早花品种已如云似霞般铺展锦绣画卷，中花品系也不甘示弱，接力绽放，层层叠叠的花海绵延成流动的春光盛宴。

隋唐城遗址植物园：全园共有约450个品种牡丹开放。主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园。其中：盛开的牡丹品种有姊妹游春、赵粉、鲁菏红、紫袍金带、红宝石等；初开的牡丹品种有霓虹焕彩、火炼碧玉、大红一品、十八号、大瓣蓝等。春柳、绿幕隐玉等绿色系珍品牡丹进入观赏期。园内牡丹全面进入盛花期。此外，园内，菊花桃、紫荆、樱花、海棠等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园

王城公园：全园共有约400个品种牡丹开放,主要分布在沉香楼、牡丹仙子、九色台、闻韶台、傲梅渲春观赏区、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有姚黄、金丝贯顶、红盘献玉、初乌、珊瑚台等；初开的牡丹品种有群乌、花王、雨后风光、胡红、花遊、胜葛巾、日暮等。珍稀品种金丝贯顶已进入最佳观赏期。园内樱花、黄刺玫、棣棠等竞相绽放。