连接开元大道与新源路！伊滨区创新街建成通车

7日，行驶在刚刚通车的洛阳市伊滨区创新街(开元大道——新源路段)，崭新的沥青路面，宽敞的双向四车道给市民带来舒适的驾驶体验。
7日，行驶在刚刚通车的洛阳市伊滨区创新街(开元大道——新源路段)，崭新的沥青路面，宽敞的双向四车道给市民带来舒适的驾驶体验。
7日，行驶在刚刚通车的洛阳市伊滨区创新街(开元大道——新源路段)，崭新的沥青路面，宽敞的双向四车道给市民带来舒适的驾驶体验。
作为连接开元大道与新源路的城市“毛细血管”，创新街周边密集分布着多个居民小区和学校。过去，因道路长期处于“肠梗阻”状态，周边居民通勤需要绕行1公里以上，日均影响机动车流量达4000余辆次。
“这段道路全长虽然只有278米，却是该区域一条重要的南北向道路。”项目相关负责人介绍，为了尽快打通区域交通“微循环”，施工团队争分夺秒，在雨季来临前抓住施工窗口期，投入多台摊铺机、运输车等机械车辆，加班加点完成施工。
未来，创新街两侧还将种植各类绿植，打造四季有景的绿化景观。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图）
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