洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

畅游牡丹花城 尽览古都之美！国际“Z世代”牡丹花城周游记活动落幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.07 23:28
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　7日，国际“Z世代”牡丹花城周游记活动圆满落幕。

　　打卡博物馆了解文物背后的故事，沉浸式体验三彩制作等非遗技艺，走进牡丹观赏园领略国色牡丹之美……本次活动期间，来自美国、意大利、俄罗斯、白俄罗斯、土耳其、墨西哥、摩洛哥、韩国、科特迪瓦、赞比亚等19个国家的“Z世代”青年们在洛阳进行深度游览体验，沉浸式感受洛阳的厚重历史和文化魅力。

　　龙门石窟两山对峙，伊水中流，风景秀丽。在讲解员的讲解和指引下，“Z世代”青年们一边欣赏着雕刻精美、大小不一的佛像，一边用相机记录下伊河两岸秀丽的龙门山色。

　　“我是从大学老师那里了解到洛阳的，知道这座城市有悠久的历史，我特别想来这里感受一下。”来自柬埔寨的留学生谢刘洋目前在上海一所大学读大三，她说，洛阳的风景很美，参观了龙门石窟后，她感到非常震撼，也深切感受到了洛阳历史文化的源远流长。

　　洛邑古城古色古香，游人如织。“Z世代”青年们穿上心仪的汉服，漫步在景区内打卡拍照，沉浸式感受洛阳深厚的文化底蕴。

　　“有机会的话，想每年都来一次洛阳。”马来西亚留学生谢靖程就读于杭州一所大学，他说，洛阳是他来到中国后去过的第三座城市，这里厚重的历史、宏伟的建筑，还有随处可以见的汉服，都给他留下了深刻的印象。

　　在洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、洛阳三彩艺术博物馆等文博场馆，“Z世代”青年们将镜头对准珍贵文物，从“文物记忆”中感受古都洛阳的悠久历史；在隋唐洛阳城国家遗址公园，“Z世代”青年们沉浸式感受盛世隋唐的风华。

　　“我很喜欢中国的历史文化，之前去过北京、青岛等城市，这是我第一次来到洛阳，感到不虚此行。”来自韩国的大学生Sumin Ryu说，洛阳是一座历史悠久的古都，有很多名胜古迹，在这里她不仅感受到了历史的厚重，也感受到了城市的活力，传统文化与现代文明在这里交融，让这座城市散发出迷人的魅力。

　　在洛阳考古研究院文物修复中心，“Z世代”青年们现场体验文物修复工作，感受文物修复的精湛技艺。“感觉文物都很神秘，能够自己动手体验感觉非常不一样，到破碎的陶片在自己手里复原成完整的陶罐，这种感觉非常神奇。”来自科特迪瓦的留学生李世满说。

　　在洛阳国家牡丹园，“Z世代”青年们穿行牡丹花丛，打卡拍照；在洛阳文化旅游职业学院，“Z世代”青年们体验剪纸、糖画等非遗技艺，感受中华优秀传统文化的魅力。

　　“洛阳不仅有悠久的历史和多彩的文化，还有令人心旷神怡的自然风光，这是一座很有活力、令人向往的城市。”29岁的美籍外教Cherish说，在洛阳，她第一次亲手绘制牡丹团扇，第一次体验三彩制作等非遗技艺，这是一次很难忘的经历。

　　本次活动期间，“Z世代”青年们还制作了一批第一视角的文、图、视频等，发布在各自的海外社交平台上，以国际青年的视角解读洛阳，吸引全球观众，特别是青年群体的关注。

　　“洛阳历史文化底蕴深厚，好看的地方太多了，让人很留恋，以后有机会我还会再来。”来自约旦的何山在北京一所大学读研究生，他说，洛阳是一座十三朝古都，历史悠久，风景美丽，他要把在洛阳的所见所闻记录下来，把这座美丽的城市介绍给更多朋友，让更多外国青年了解洛阳、走进洛阳、爱上洛阳。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚焦复杂冠脉介入技术发展
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚...
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚焦复杂冠脉介入技术发展
        4月5日，由洛阳市第一人民医院主办的“第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会”成功举办，开幕式由该院院长苗润宏主持。
  • · 为生命接力 ！市三院医生张楠成功捐献造血干细胞
  • ·男子右肾被“蛀空” 竟因老婆患过肺结核
  • ·如何科学预防光敏性皮炎？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳上榜全国旅游目的地城市前十...
  • 张玉杰主持召开专题会议
  • 技术世界先进！洛阳创新“西瓜芯...
  • 洛阳今日多云到晴天 最高气温33℃
  • 晚上想喝汤？洛阳这些汤馆夜间不打烊
  • 外地牌照租赁电摩上路是否合规？...
  • 特早花牡丹“三月兰”
  • “顶流”已开！王城公园“金丝贯...
  • 大力弘扬务实作风——扎实开展深...
  • 清明假期，洛阳龙门站单日发送旅...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    洛宁县马店镇：农...
    牡丹绽放迎客来【...
    牡丹公园：古牡丹...
    油菜花海醉游人！...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605