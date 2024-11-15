畅游牡丹花城 尽览古都之美！国际“Z世代”牡丹花城周游记活动落幕

7日，国际“Z世代”牡丹花城周游记活动圆满落幕。

7日，国际“Z世代”牡丹花城周游记活动圆满落幕。

打卡博物馆了解文物背后的故事，沉浸式体验三彩制作等非遗技艺，走进牡丹观赏园领略国色牡丹之美……本次活动期间，来自美国、意大利、俄罗斯、白俄罗斯、土耳其、墨西哥、摩洛哥、韩国、科特迪瓦、赞比亚等19个国家的“Z世代”青年们在洛阳进行深度游览体验，沉浸式感受洛阳的厚重历史和文化魅力。

龙门石窟两山对峙，伊水中流，风景秀丽。在讲解员的讲解和指引下，“Z世代”青年们一边欣赏着雕刻精美、大小不一的佛像，一边用相机记录下伊河两岸秀丽的龙门山色。

“我是从大学老师那里了解到洛阳的，知道这座城市有悠久的历史，我特别想来这里感受一下。”来自柬埔寨的留学生谢刘洋目前在上海一所大学读大三，她说，洛阳的风景很美，参观了龙门石窟后，她感到非常震撼，也深切感受到了洛阳历史文化的源远流长。

洛邑古城古色古香，游人如织。“Z世代”青年们穿上心仪的汉服，漫步在景区内打卡拍照，沉浸式感受洛阳深厚的文化底蕴。

“有机会的话，想每年都来一次洛阳。”马来西亚留学生谢靖程就读于杭州一所大学，他说，洛阳是他来到中国后去过的第三座城市，这里厚重的历史、宏伟的建筑，还有随处可以见的汉服，都给他留下了深刻的印象。

在洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、洛阳三彩艺术博物馆等文博场馆，“Z世代”青年们将镜头对准珍贵文物，从“文物记忆”中感受古都洛阳的悠久历史；在隋唐洛阳城国家遗址公园，“Z世代”青年们沉浸式感受盛世隋唐的风华。

“我很喜欢中国的历史文化，之前去过北京、青岛等城市，这是我第一次来到洛阳，感到不虚此行。”来自韩国的大学生Sumin Ryu说，洛阳是一座历史悠久的古都，有很多名胜古迹，在这里她不仅感受到了历史的厚重，也感受到了城市的活力，传统文化与现代文明在这里交融，让这座城市散发出迷人的魅力。

在洛阳考古研究院文物修复中心，“Z世代”青年们现场体验文物修复工作，感受文物修复的精湛技艺。“感觉文物都很神秘，能够自己动手体验感觉非常不一样，到破碎的陶片在自己手里复原成完整的陶罐，这种感觉非常神奇。”来自科特迪瓦的留学生李世满说。

在洛阳国家牡丹园，“Z世代”青年们穿行牡丹花丛，打卡拍照；在洛阳文化旅游职业学院，“Z世代”青年们体验剪纸、糖画等非遗技艺，感受中华优秀传统文化的魅力。

“洛阳不仅有悠久的历史和多彩的文化，还有令人心旷神怡的自然风光，这是一座很有活力、令人向往的城市。”29岁的美籍外教Cherish说，在洛阳，她第一次亲手绘制牡丹团扇，第一次体验三彩制作等非遗技艺，这是一次很难忘的经历。

本次活动期间，“Z世代”青年们还制作了一批第一视角的文、图、视频等，发布在各自的海外社交平台上，以国际青年的视角解读洛阳，吸引全球观众，特别是青年群体的关注。

“洛阳历史文化底蕴深厚，好看的地方太多了，让人很留恋，以后有机会我还会再来。”来自约旦的何山在北京一所大学读研究生，他说，洛阳是一座十三朝古都，历史悠久，风景美丽，他要把在洛阳的所见所闻记录下来，把这座美丽的城市介绍给更多朋友，让更多外国青年了解洛阳、走进洛阳、爱上洛阳。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）