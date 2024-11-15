“顶流”已开！王城公园“金丝贯顶”牡丹引客如潮【视频】

7日，在洛阳王城公园沉香楼附近，“举世无双”的牡丹——金丝贯顶初绽，引来游客有序排队观赏。

7日，在洛阳王城公园沉香楼附近，“举世无双”的牡丹——金丝贯顶初绽，引来游客有序排队观赏。

作为去年的赏花“顶流”，金丝贯顶自带流量，目前金丝贯顶开花5朵，花期仅3至5天。今年牡丹文化节前夕，为方便游客沉浸式赏花，王城公园区打造了“金丝贯顶·风起王城”特色场景，并新修了木栈道，让金丝贯顶的盛世美颜触手可及。

同时，王城公园内的网红绿牡丹“春柳”、一株可开300多朵花的百年紫斑牡丹等也陆续绽放。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 刘苗 摄）