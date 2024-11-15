洛阳市文化馆公益培训班开始报名

记者7日从洛阳市文化馆获悉，该馆将举办“河洛有艺——全民艺术课堂”夏季成人公益培训班，丰富市民文化生活，报名时间为4月7日至4月9日。

记者7日从洛阳市文化馆获悉，该馆将举办“河洛有艺——全民艺术课堂”夏季成人公益培训班，丰富市民文化生活，报名时间为4月7日至4月9日。 记者7日从洛阳市文化馆获悉，该馆将举办“河洛有艺——全民艺术课堂”夏季成人公益培训班，丰富市民文化生活，报名时间为4月7日至4月9日。 ●开设课程 色彩、速写、素描、国画、书法、二胡、声乐、手风琴、朗诵、八段锦、中国舞等 ●报名时间 4月7日至4月9日 ●上课时间 4月14日至6月20日 ●上课地点 洛阳市文化馆(中州中路298号) ●报名方式 线上报名(可关注洛阳市文化馆微信公众号“河洛欢歌”进行报名) ●报名须知 公益课程资源有限，每人限报1门课程，严禁冒名顶替、临时加入，不得随意转让学员名额，一经发现将被取消本季上课资格。 联系电话：0379-64853855（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞）