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书写“客家回家 花开五洲”新佳话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.04.08 08:24
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　　牡丹飘香迎“客”归，花开时节又逢君。今天，第42届中国洛阳牡丹文化节“客聚神都 花开五洲”客家回家赏花活动拉开大幕，约300位全球客属乡亲“回家”文化寻根、踏春赏花，将进一步系牢客亲对“祖根地”的情感纽带，吸引全球客家人及国际受众关注洛阳，增强洛阳在海内外的影响力，书写一段“客家回家 花开五洲”新佳话。

　　牡丹与客家的相遇，是历史长河中的宿命重逢。自1700多年前西晋永嘉之乱后衣冠南渡开始，客家先民五次大迁徙的史诗中，始终铭刻着河洛文明的基因密码。洛阳城里的牡丹，见证过魏晋名士的雅集清谈，目送过客家先祖的南迁背影，如今又迎全球客亲“回家”寻根。这种跨越千年的牵手，是客家文化和牡丹文化的一次亲密接触，反映出文化认同构筑的“精神家园”正释放强大的引力，让客家方言里保存的河洛音韵与牡丹花瓣上的文化密码产生奇妙共振，令人情难自抑、心潮澎湃。

　　人间最美四月天，四月最美是洛阳。牡丹花开时节，洛阳城里花如海、车如龙、人如潮，海内外游客十分向往这场文化盛宴。40多年来，从单纯的游园赏花，到“以花为媒、经贸唱戏”，再到城市文商旅融合发展，牡丹文化节已成为文旅消费和产业发展的重要平台、洛阳对外开放的一个窗口，不断上演“一朵花”带火一座城的精彩故事。

　　这次重返“客家祖根地”，客亲们将徜徉牡丹花海，拜谒汉魏遗址，交流客家文化，并参观部分景点和企业，他们中不乏国际企业掌门人与青年科技才俊，其带回的不仅是乡愁慰藉，更是线下打卡、线上分享的全球“种草”，是产业合作的无限可能。我们有理由相信，当“客家祖根地”的金字招牌在牡丹丛中熠熠生辉，千年古都将向世界展开新时代的开放画卷，让文化的根系在牡丹花瓣上舒展，千年花事一定能转化为古都高质量发展的澎湃动能。

　　牡丹为媒连五洲，文明薪火照归途。当牡丹花香与客家乡音在洛水之滨交织，我们看到的不仅是一场文化盛事，更是一个古老文明拥抱世界的生动实践。期待洛阳这座承载着十三朝文明记忆的城市，以花为媒，以客属为桥，以开放为墨，绽放通向世界的花朵，让“花开五洲”的愿景化作洛阳高水平对外开放的生动现实！(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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