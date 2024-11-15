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@洛阳人：新版《中国税收居民身份证明》本月起生效执行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.07 18:10
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　　洛报融媒记者7日从洛阳市税务局了解到，4月1日起，新版《中国税收居民身份证明》正式生效执行，此举将为更多“走出去”的洛阳企业和洛阳人带来利好。

　　洛阳市税务局相关负责人介绍，《中国税收居民身份证明》堪称中国居民的“税收护照” ，主要用于纳税人在境外证明自身中国税收居民身份，最常见的是享受税收协定待遇。目前，中国已与114个国家和地区签署税收协定，该证明“含金量”颇高。

　　此次新规首先拓展了适用场景，申请人可依实际选择享受协定待遇或非享受协定待遇的申请目的，后者覆盖了近年来纳税人在境外遇到的多个场景，比如跨境增值税核验、境外参展、境外银行开户等。

　　新版《中国税收居民身份证明》实现了全流程网上办，企业可登录电子税务局网站，个人可登录自然人电子税务局网站，足不出户便捷办理，极大提升了办事效率。具体步骤如下：

　　1.登录：企业登录电子税务局网站，个人登录自然人电子税务局网站。

　　2.进入申请模块：找到“证明开具”栏目，点击进入“开具中国税收居民身份证明”选项。

　　3.填写申请表：如实填写相关信息，如申请年度、纳税年度、缔约对方国家(地区)、对方纳税人英文名称、缔约对方纳税人识别号、拟享受协议名称、拟享受协议条款、拟享受协议收入金额、预计减免税金额等。若有特殊要求，勾选并提供书面说明以及《税收居民证明》样式。

　　4.上传资料：根据系统提示上传相关附报资料，必报类资料必须上传，非必报类根据对应申请材料进行上传。常见材料包括与拟享受税收协定待遇收入有关的合同、协议、董事会或者股东会决议、相关支付凭证等证明资料；有住所个人提供因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住的证明材料；无住所居民个人提供在中国境内实际居住时间的证明材料；境内、境外分支机构通过其总机构提出申请时，提供总分机构的登记注册情况；合伙企业的中国居民合伙人作为申请人提出申请时，提供合伙企业登记注册情况。

　　5.预览提交：系统将提供纳税人预览填写的表单信息和附报资料信息，确认无误后点击“提交”。提交后，可在首页“我的待办”中查询申请受理情况。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李婧 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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