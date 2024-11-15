清明假期，洛阳龙门站单日发送旅客突破历史纪录

刚刚过去的清明假期，洛阳持续爆火。据统计，洛阳火车站、洛阳龙门站清明假期总计发送旅客25.7万人，其中4月6日洛阳火车站发送旅客量创近十年来新高，洛阳龙门站发送旅客量突破建站以来历史纪录。

刚刚过去的清明假期，洛阳持续爆火。据统计，洛阳火车站、洛阳龙门站清明假期总计发送旅客25.7万人，其中4月6日洛阳火车站发送旅客量创近十年来新高，洛阳龙门站发送旅客量突破建站以来历史纪录。 刚刚过去的清明假期，洛阳持续爆火。据统计，洛阳火车站、洛阳龙门站清明假期总计发送旅客25.7万人，其中4月6日洛阳火车站发送旅客量创近十年来新高，洛阳龙门站发送旅客量突破建站以来历史纪录。 清明假期，探亲、祭祖、踏青、旅游等客流交织叠加，洛阳火车站、洛阳龙门站客流保持高位运行—— 4月4日，洛阳火车站发送旅客3.12万人，到达旅客4.82万人；洛阳龙门站发送旅客3.92万人，到达旅客7.64万人。 4月5日，洛阳火车站发送旅客2.65万人，到达旅客2.6万人；洛阳龙门站发送旅客3.98万人，到达旅客3.95万人。 4月6日，洛阳火车站发送旅客4.87万人，到达旅客3.38万人；洛阳龙门站发送旅客7.16万人，到达旅客4.69万人。 洛阳铁路部门加强与地方交通、文旅部门沟通协作，在洛阳龙门站、洛阳火车站、关林火车站等车站开展“铁路+文旅”半价门票优惠活动；精心布置出站口打卡点，增加牡丹花等各种牡丹元素，武皇快闪、古风演艺、贵胄迎宾等特色展示，吸引大量游客拍照留念；开设景区接车点，方便旅客无缝接驳各类交通工具，畅通旅客出行“最后一公里”，以高品质的服务展现铁路良好风貌，让来洛旅客享受更加便捷、舒适、温馨的出行体验。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 李婧晨 文/图）