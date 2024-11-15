5日下午，市长张玉杰主持召开专题会议，落实市委部署要求，研究促进民营经济发展、开展安全生产问题隐患大排查等工作。

张玉杰主持召开专题会议

研究民营经济发展、安全生产问题隐患大排查等工作

5日下午，市长张玉杰主持召开专题会议，落实市委部署要求，研究促进民营经济发展、开展安全生产问题隐患大排查等工作。

会议研究了我市关于促进民营经济发展的若干措施。张玉杰指出，民营企业是现代化洛阳建设的重要力量。各级各部门要始终坚持“两个毫不动摇”，优化营商环境，加大扶持力度，提振发展信心，坚定不移推动洛阳民营经济发展壮大。要健全完善政策举措，认真落实惠企纾困政策，细化实化“洛阳版”行动方案，着力解决要素保障、融资服务、人才引育、创新驱动等方面的瓶颈制约，提升政策举措针对性、可及性。要加大优质企业培育力度，以高质量发展为方向，重点发展成长性好的细分领域产业，支持高成长性中小企业融入龙头企业产业链供应链，做大做强优势产业集群。要学习借鉴外地经验做法，完善政企常态化沟通机制，建好用好商协会组织，维护公平竞争市场秩序，大力弘扬企业家精神，加强企业家队伍建设，引导企业建立现代企业制度，为民营经济健康发展、高质量发展创造良好环境。

会议研究了我市安全生产问题隐患“大排查”三年行动方案。张玉杰强调，安全生产是关系人民群众生命财产安全的大事。要坚持人民至上、生命至上，强化底线思维、极限思维，更好统筹发展和安全，严格落实安全生产责任制，切实保障人民群众生命财产安全。要扎实推进安全生产问题隐患排查，细化排查内容，严格排查标准，综合运用网格化排查、现场排查、群众举报、执法检查、专家排查等方法，分级分类建立问题隐患清单，确保取得实实在在成效。要抓好问题闭环整改，严格落实“三管三必须”，压实压紧行业、属地和企业责任，真正把隐患发现在基层、化解在萌芽，坚决防范遏制重特大事故发生，以高水平安全护航高质量发展。

会议还研究了渑淅高速洛阳段建设等工作。

市领导潘开名、李新红、陈剑锋、王太钢等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)