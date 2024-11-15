洛阳上榜全国旅游目的地城市前十位 3大景区霸榜国内热门景区前十位

刚刚结束的清明假期，洛阳再度爆火，各大景区上演“人从众”的热闹场景。

刚刚结束的清明假期，洛阳再度爆火，各大景区上演“人从众”的热闹场景。美团数据显示，洛阳上榜清明假期旅游目的地城市前十位，同时，王城公园、洛邑古城、老君山分别上榜国内热门景区前十位。

结合美团数据来看，今年清明假期，踏青赏花、露营成为当下游客出行的热门选择。正值牡丹文化节的洛阳，近段时间在美团平台搜索量大幅攀升。综合来看，南京、成都、西安、北京、重庆、武汉、长沙、洛阳、郑州、上海上榜全国Top10旅游目的地城市，其中，洛阳位列第8名。

眼下，洛阳牡丹花开正盛，世界各地游客纷纷前来观赏。其中，王城公园上榜清明假期国内Top10热门景区。洛邑古城、老君山同样上榜。此次国内Top10热门景区，洛阳霸榜3位。

如今，汉服已经成为洛阳城的“限定皮肤”。大街小巷、商场、景区随处可见身着汉服的“王子”“公主”。清明假期，穿汉服赏花踏青，成为不少游客来洛的“必打卡”体验项目。美团数据显示，今年3月中旬以来，洛阳“复原妆造”搜索量同比上涨213%，成为全国“复原妆造”搜索量第一的城市，其次为西安、苏州、北京、杭州。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）