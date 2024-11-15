晚上想喝汤？洛阳这些汤馆夜间不打烊

洛报融媒记者7日从洛阳市河洛餐饮文化研究会获悉，为方便市民和游客品尝洛阳味道，牡丹文化节期间，洛阳部分汤馆夜间正常营业。

洛报融媒记者7日从洛阳市河洛餐饮文化研究会获悉，为方便市民和游客品尝洛阳味道，牡丹文化节期间，洛阳部分汤馆夜间正常营业。

洛报融媒记者整理了部分汤馆的营业时间，方便游客和市民感受洛阳“汤文化”。

鼓楼东羊肉杂肝汤

地址：老城区九都东路与新街交叉口南200米路西

营业时间：晚上8时至次日下午2时

老孙甜咸牛肉汤

地址：瀍河区启明东路三川大道交叉口东

营业时间：晚上6时至次日中午

洛大众原汁牛肉汤(凯旋路店)

地址：西工区王城大道与凯旋西路交叉口

营业时间：24小时营业

洛大众原汁牛肉汤(黄河路店)

地址：涧西区黄河路七里河十组综合楼59号

营业时间：凌晨2时至下午2时

东关头一锅甜咸牛肉汤(春都路店)

地址：老城区春都路恒顺贵府东南侧

营业时间：晚上8时至次日下午2时30分