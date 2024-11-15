晚上想喝汤？洛阳这些汤馆夜间不打烊

洛报融媒记者7日从洛阳市河洛餐饮文化研究会获悉，为方便市民和游客品尝洛阳味道，牡丹文化节期间，洛阳部分汤馆夜间正常营业。
洛报融媒记者7日从洛阳市河洛餐饮文化研究会获悉，为方便市民和游客品尝洛阳味道，牡丹文化节期间，洛阳部分汤馆夜间正常营业。
洛报融媒记者7日从洛阳市河洛餐饮文化研究会获悉，为方便市民和游客品尝洛阳味道，牡丹文化节期间，洛阳部分汤馆夜间正常营业。
洛报融媒记者整理了部分汤馆的营业时间，方便游客和市民感受洛阳“汤文化”。
鼓楼东羊肉杂肝汤
地址：老城区九都东路与新街交叉口南200米路西
营业时间：晚上8时至次日下午2时
老孙甜咸牛肉汤
地址：瀍河区启明东路三川大道交叉口东
营业时间：晚上6时至次日中午
洛大众原汁牛肉汤(凯旋路店)
地址：西工区王城大道与凯旋西路交叉口
营业时间：24小时营业
洛大众原汁牛肉汤(黄河路店)
地址：涧西区黄河路七里河十组综合楼59号
营业时间：凌晨2时至下午2时
东关头一锅甜咸牛肉汤(春都路店)
地址：老城区春都路恒顺贵府东南侧
营业时间：晚上8时至次日下午2时30分
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