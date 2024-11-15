房产证上如何增加配偶姓名？相关部门解答

近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，想在房产证上增加配偶的姓名，需要准备哪些材料，具体业务如何办理。记者就此采访了洛阳市不动产登记中心工作人员。

近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，想在房产证上增加配偶的姓名，需要准备哪些材料，具体业务如何办理。记者就此采访了洛阳市不动产登记中心工作人员。 近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，想在房产证上增加配偶的姓名，需要准备哪些材料，具体业务如何办理。记者就此采访了洛阳市不动产登记中心工作人员。 洛阳市不动产登记中心工作人员孔女士告诉记者，不动产增加配偶为共有人，需夫妻双方共同到场，并携带身份证、结婚证原件，以及房屋权属证书(不动产权证或房屋所有权证、国有土地使用权证)，前往市民之家一楼F区不动产交易登记综合受理窗口办理，办理周期通常为一个工作日。 孔女士说，若是直系亲属间办理相关业务，需要转让方、受让方携带各自身份证原件、房屋权属证书及户口簿等材料，到市民之家一楼F区不动产交易登记综合受理窗口办理。 办理上述业务是否需要缴税？孔女士表示，夫妻间办理房产更名手续可享受免税政策，但后续及直系亲属间办理相关业务，可能涉及缴纳个人所得税，详情可到税务窗口咨询。 孔女士说，若房产仍处于按揭贷款状态，申请人需要先征得贷款银行同意，然后在银行配合下办理相关业务。 税务部门回复称，卖方涉及的税费为个人所得税，税率为20%，满五年家庭且是唯一住房可以减免；增值税及附征税率为5.3%，满两年可以减免。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 实习生 高文萱 文/图）