美国外教Cherish：喜欢喝牛肉汤 还会再来洛阳

7日，在洛阳龙门站，今年29岁的美籍外教Cherish踏上了返程的列车。临走之前，她告诉洛报融媒记者：还会再来洛阳，继续深度感受这座城市。

7日，在洛阳龙门站，今年29岁的美籍外教Cherish踏上了返程的列车。临走之前，她告诉洛报融媒记者：还会再来洛阳，继续深度感受这座城市。

去年，Cherish从美国西雅图来到河南新乡，成为河南师范大学的一名英语外籍教师。谈及为何要来中国，她说，自己虽然是美国人，但从小在上海生活10年，对中国很有感情。而且，她很喜欢中文和旅游，来中国虽然才一年，已经去了云南等地，也交了不少朋友。

尽管此次是她第一次来到洛阳，当学校告诉她有国际“Z世代”牡丹花城周游记活动的时候，她很快报了名。她说，在洛阳短短数日，自己爱上了牛肉汤，喜欢上了这座美丽的城市。

“洛阳是一座年轻人很多的城市，我很喜欢这个活动，下次一定还会再来。” Cherish笑着说。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 实习生 乔迪 高今今）