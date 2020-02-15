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李亚主持召开市委专题会议研究产业园区建设时强调：规划引领 统筹布局 科学定位 加快形成重点产业梯次发展格局
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-06 16:48

　　4日，市委书记李亚主持召开市委专题会议，听取产业园区建设及谋划情况汇报，对做好下步工作再部署再细化。

　　近年，围绕加快构建“565”现代产业体系，我市高标准谋划了格力智能制造、银隆新能源、大数据、高端装备制造、轨道交通、军民融合六大产业园。当前，市委市政府又面向新发展格局，结合洛阳发展新定位，积极谋划实施“3+3”专业园区，加快形成重点产业梯次发展格局。

　　李亚指出，产业园区具有要素集聚、产业集群、土地集约、生态共保等特点优势，是抓好产业建设的重要载体平台，对拉长产业链条、推进转型发展高质量发展具有重要意义。近年，我市通过建设六大产业园，形成了一批新的增长点和发展亮点，但仍有不少短板。要提升认识，坚定信心，既立足一局一域，又融入新发展格局，持续抓好产业园区建设，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎提供更有力支撑。

　　李亚强调，要坚持问题导向，着力提升六大产业园质量效益。立足实际，创新思路，认真梳理和破解园区建设进度慢、主导产业不鲜明、新增长点较乏力、创新引领不够强、软硬环境待提升等短板问题，抢抓新基建发展机遇，用互联网思维、数字化理念推进产业融合，着力用数字空间拓展产业园区物理空间。格力、银隆两大产业园要推进已投产项目提质提效，已开工项目加快进度，加快完善污水处理等配套设施；大数据产业园要积极对接、丰富提升，着力打造“升级版”；高端装备制造产业园要在抓项目上下功夫，推动既定项目及早落地；轨道交通产业园要紧盯中车集团等重点，加强对接衔接，发挥主体作用，提升环境设施，着力提升地铁车辆整车制造能力。

　　李亚指出，要科学谋划，积极抓好“3+3”专业园区规划建设。立足项目引进落地，建好洛阳节能环保装备产业园；扎实做好前期，完善基础设施，早日启动洛阳航空航天智创产业园建设；提升现有企业效益，加大精准招商力度，完善物流设施配套，建立创新研发中心，建好汝阳绿色建材产业园。在此基础上，抢抓新的机遇，在高端医疗装备、高端化工、信息材料、中医药等方面接续谋划新的特色专业园区。

　　李亚强调，要始终保持定力，以新发展理念为引领、以高质量发展为方向、以“565”现代产业体系为定位，持续推动洛阳特色优势产业做强做优。要坚持规划引领，科学确定各专业园区产业定位、配套设施和产城融合标准，引导园区科学有效发展。要强化统筹布局，市委市政府对全市产业园区进行整体谋划布局，实现集聚集约发展。要积极争取上级支持，力争更多进入“十四五”项目建设的大盘子。要落实主体责任，市县联动、统筹协调，落实好产业和环保政策，确保各项工作依法依规、有序推进。要处理好各项政策立、改、废、释的关系，处理好专业园区与原有产业集聚区关系，处理好“565”产业和其他传统优势产业的关系，处理好市级统筹运作和县级主体责任关系，全面推动我市制造业转型升级。

　　刘宛康、赵会生等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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