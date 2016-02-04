洛阳召开双拥工作座谈会 李亚出席并讲话

昨日，我市召开双拥工作座谈会，通报2018年全市经济社会发展和双拥工作情况，征求驻洛部队对我市经济社会发展的意见建议，共叙军民鱼水之情，共商军地发展大计。市委书记李亚出席座谈会并讲话，市长刘宛康通报2018年全市经济社会发展和双拥工作情况。

昨日，我市召开双拥工作座谈会，通报2018年全市经济社会发展和双拥工作情况，征求驻洛部队对我市经济社会发展的意见建议，共叙军民鱼水之情，共商军地发展大计。市委书记李亚出席座谈会并讲话，市长刘宛康通报2018年全市经济社会发展和双拥工作情况。

座谈会上，薛今峰、孙乐、赵巨峰、黄晓兵等驻洛部队首长和市委常委、洛阳军分区政委黄为忠先后发言，大家表示将继续弘扬拥政爱民的优良传统，为洛阳发展多作贡献。

李亚代表市委、市政府和全市人民，向驻洛部队对洛阳发展的鼎力支持表示衷心感谢。他说，2018年，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，以党的建设高质量推动经济发展高质量，全市经济社会发展保持了稳中有进、持续向好的态势，朝着全面建成小康社会目标迈出了坚实步伐。这些成绩的取得，是全市上下共同努力的结果，离不开驻洛部队的鼎力支持。驻洛部队始终牢记人民军队宗旨，大力弘扬拥政爱民优良传统，为洛阳发展作出了不可替代的贡献，诠释了“视驻地为故乡、视人民为亲人”的军民鱼水情。

李亚指出，2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的冲刺之年，是深入实施“十三五”规划的关键之年。今年全市上下将围绕推动转型发展、高质量发展，着力推动产业升级、推进动能转换、释放内需潜力、打好“三大攻坚战”、统筹城乡发展、保障和改善民生，着力推动党的建设高质量。做好今年工作，需要全市上下共同努力，也离不开驻洛部队的支持。期盼驻洛部队继续弘扬拥政爱民优良传统，充分发挥组织严密、训练有素、突击力强等优势，在推动军民融合发展、维护社会安全稳定、加快城乡建设步伐、支持社会公益事业上为洛阳发展多作贡献。

李亚强调，各级党委政府要把支持国防和军队建设作为分内之事和应尽之责，架好连心桥，当好保障部，办好暖心事，推动驻洛部队建设得更加强大、更有战斗力。要助力部队深化改革，形成军地合力推进改革强军的良好局面；要支持部队备战打仗，为部队有效履行使命任务提供坚强保障；要加大拥军优抚力度，提升军人军属社会荣誉感；要持续深化国防教育，大力营造全民关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的浓厚氛围，为实现强国梦、强军梦作出新的更大贡献。

市领导赵会生、王敬林、董建亚、王军等参加座谈会。（洛阳日报记者 李东慧）

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